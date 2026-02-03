Video: cayó un policía y dos cómplices por robar un supermercado en Malvinas

Fueron detenidos cuando intentaban escapar. Los detalles.

Tras una persecución, la Policía detuvo en las últimas horas a tres hombres que habían robado un supermercado en Malvinas Argentinas. Uno de los aprehendidos es un efectivo de las fuerzas provinciales.

¿Qué pasó?

Todo sucedió el pasado sábado, 31 de enero. Los delincuentes accedieron al comercio browniano y se hicieron pasar por compradores. Luego, según se observa en las cámaras de seguridad del lugar, uno de ellos interceptó a un empleado a punta de pistola.

Tras escapar en un Volkswagen Vento, el personal motorizado de la Fuerza Barrial del distrito recibió una alerta radial de lo sucedido y comenzó la búsqueda de los tres hombres. Minutos más tarde, los interceptaron y los detuvieron en cruce de Monteverde y Belgrano.

En ese contexto, descubrieron que el conductor, de 29 años, es un subteniente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con sede en Puente 12. La Policía secuestró casi $700 mil en efectivo que habían sido robados en el supermercado.

La causa

Fue caratulada como “Robo agravado en poblado y en banda”. Interviene la UFI N° 4 de Almirante Brown. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos ordenó la desafectación inmediata del oficial involucrado del asalto de la fuerza bonaerense.