Mar, 03/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2591
SOCIEDAD
lunes 2 de febrero de 2026

Una mujer falleció luego de ser arrollada por el tren en Glew


Investigan si se trató de un suicidio. Los pasajeros de la unidad involucrada debieron bajar y caminar por las vías. Mirá el video.

Un hecho fatal sucedió esta mañana en Glew. Se debe a que una mujer falleció luego de ser colisionada por una formación del Tren Roca. Por este motivo, el servicio estuvo limitado por unas horas.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió este lunes, 2 de febrero, antes de las 7:30 hs. Tuvo lugar en el cruce peatonal del Circuito de Ciclismo, ubicado a metros de la estación ferroviaria.

Según indicaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, la víctima era una mujer de aproximadamente 60 años. Falleció en el lugar tras ser impactada. Investigan si se trató de un suicidio.

Luego de la trágica situación, el personal del SAME constató el óbito y la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires trabajó allí. En tanto, Bomberos Voluntarios de Glew procedieron a liberar las vías, corriendo el cuerpo a la espera de la morguera. También estuvieron presentes efectivos de la Federal.

En ese marco, el ramal Alejandro Korn funcionó con servicio limitado entre Plaza Constitución y Burzaco. Los pasajeros de la formación tuvieron que ser evacuados, por lo cual bajaron del tren y caminaron por las vías. Tras casi tres horas de trabajo, las unidades volvieron a completar su recorrido entre cabeceras.

