Video: Papá Noel visitó la casa de Lizy Tagliani y sorprendió a "Tati"

La browniana compartió en sus redes sociales el mágico momento. Mirá las imágenes.

Luego de recibir la adopción plena de su hijo, Lizy Tagliani celebró la Navidad en familia y, como siempre, hizo parte a sus seguidores. Compartió en cuenta de Instagram el momento en que Papá Noel llegó a su casa para sorprender a “Tati”. Allí, se los puede ver vestidos de rojo y felices con la visita de Santa.

¿Cómo fue?

La vecina de Adrogué pasó Nochebuena rodeada de sus seres queridos. Fue una cena diferente, cargada de emoción y gratitud, donde reinó la felicidad por el fallo de la Justicia que los convirtió formalmente en familia.

Fiel a su estilo, la browniana dejó entrever uno de los instantes más esperados de la noche: la llegada de Papá Noel. En las imágenes, se la observa con el pequeño en brazos mientras el clásico personaje aparece por los techos con una bolsa cargada de regalos y una campana que anunciaba su presencia. Además, mostró cómo abrieron los regalos y el juego que realizaron con espuma después.

En este marco, la artista compartió el momento en video con una graciosa reflexión: “Cosas a mejorar como madre para la próxima Navidad: emocionarme menos que el niño cuando aparece Papá Noel, gritar menos, dejar que el Tati abra los regalos, respetar más los carbohidratos, no gritar con el Tati a upa”, ironizó la vecina de Adrogué.

Y finalizó: “Que magia tiene el vivir, sorprende día a día y de repente amigos, 6 perros, 2 gatos, un amor, un hijo y entre todos le cambiamos a una simple casa el nombre; FAMILIA NEBOT. Feliz Navidad”.

