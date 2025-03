Video: ¿Pedro Alfonso se enteró del nacimiento de su hija por Twitter?

El browniano recordó el bizarro momento en la mesa de Juana Viale. ¿Qué dijo?

El nacimiento de un hijo es un momento imborrable para las personas y ningún padre quiere perdérselo. En esa línea, Pedro Alfonso contó uno de los momentos más raros de su vida: se enteró la supuesta llegada de su primera hija a través de Twitter.

¿Cómo fue?

Durante su visita al programa “Almorzando con Juana”, el oriundo de José Mármol rememoró el insólito hecho vivido en agosto de 2013. Su esposa Paula Chaves estaba embarazada de Olivia y fueron a un control porque “no la sentía en la panza”.

“'Vamos a cesárea', dijo el médico. Se la llevaron a Pau. No tenía casi nada de batería en el celular, no estábamos preparados. Fuimos a un vestuario y me dijeron que me ponga las cofias y demás. Me puse todo y me senté. Pasaba el tiempo y nadie me venía a buscar”, relató el browniano.

Pedro, en ese contexto, contó que no quería utilizar el teléfono para, más tarde, poder avisarle a su familia. No obstante, ante la demora y la ansiedad, abrió Twitter y se topó con una noticia que lo dejó sin palabras. “Había una placa como sacada de la televisión que decía: Nació Olivia Alfonso'”, afirmó.

Si bien se quedó “preocupado”, todo se trató de una confusión. Se debe a que "al rato" lo fue a buscar una enfermera y pudo presenciar el parto. Si bien nunca supo bien que había pasado, Pedro se lo atribuyó a que un medio los vio entrar al hospital y “se adelantaron un poco”.



El momento

Además de Olivia, la pareja agrandó su familia en 2016 y 2020 con las llegadas de Baltazar y Filipa, respectivamente. En ese contexto, el oriundo de José Mármol contó que también estuvo presente en el parto de sus dos hijos menores, aunque con inconvenientes para mantenerse de pie.

“Soy muy impresionable. Los tres fueron muy distintos y viví muchas cosas. Pero me bajó la presión en diferentes momentos. Pasaba a ser el protagonista. El objetivo era acompañar a Pau y me quedé al lado de ella”, sentenció Pedro, entre risas.