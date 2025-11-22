Video: un colectivo de la línea 383 chocó a dos autos estacionados en Claypole y huyó

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona. Mirá las imágenes.

Una secuencia inédita quedó filmada por las cámaras de seguridad de un barrio de Claypole. En horas de la madrugada, un colectivo de línea 383 chocó contra un auto y una camioneta que estaban parados para después darse a la fuga.

El hecho

Ocurrió este viernes, alrededor de las 4. “Escuchamos un ruido fuerte por lo que salimos y nos encontramos con que los vehículos que teníamos estacionados en la puerta de casa no estaban. Al salir a la calle vimos a estaban casi en la esquina completamente destrozados”, contó Luz en diálogo con www.deBrown.com.ar.

La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona. Tuvo lugar en la calle Esquiu, esquina Remedios de Escalada, a media cuadra de la estación de la localidad browniana. Sin embargo, en las imágenes, no se llega a apreciar el número de patente.

“Al revisar bien nos encontramos con la parrilla de la parte delantera del colectivo. Así nos dimos cuenta que fue el causante de lo sucedido y pudimos reconocer que línea era”, detalló la vecina.

En este marco, se comunicaron con el 911. Si bien la Policía realizó un rastrillaje por la zona para intentar dar con la unidad, no tuvo éxito. “Se hizo la denuncia correspondiente en la Comisaría 6ta de Claypole y nos presentamos en la empresa para comentar lo sucedido pero no obtuvimos respuesta alguna”, concluyó.