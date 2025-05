Video: una familia de Adrogué denuncia que un hombre arroja residuos de baño en su jardín

Detallaron que sucede todos los meses, desde octubre. Mirá las imágenes.

Una familia de Adrogué vive desde hace meses una desagradable situación. Se debe a que denuncian que un hombre les arroja una bolsa con residuos de baño en su casa. Solicitaron ayuda de la comunidad para dar con el culpable.

¿Qué pasó?

Todo sucede en una vivienda ubicada la calle Presidente Perón al 600, a metros del hospital Lucio Meléndez. Según indicaron a www.deBrown.com.ar, estos hechos comenzaron a ocurrir en octubre de 2024 y, desde entonces, se repiten todos los meses.

“Desde el día 20, alguien tira una bolsa con residuos menstruales en nuestro jardín. En un principio, suponíamos que era una mujer, pero no es así. No tenemos problema con nadie del barrio y no lo podemos relacionar con algo”, afirmó Mabel, una de las damnificadas, a este medio.

Ante este panorama, la browniana colocó hace semanas unas cámaras de seguridad en su casa. De esta manera, determinaron que se trata de un hombre, al que no se lo ve bien al estar encapuchado. Este pasa en bicicleta entre las 4 y 5 de la mañana.

En este marco, Mabel afirmó que son los únicos que atraviesan esta situación en el barrio. “Son cuadras chicas y no vive nadie enfrente. Si a alguien más le hubiera pasado, nos habría dicho”, resaltó.

Y agregó: “El comisario de Adrogué nos tomó la denuncia y nos atendió muy bien. Ayer fuimos a la fiscalía de Rafael Calzada a ampliarla. La intención es que no pase más por acá el culpable para evitar problemas”.

<iframe width="650" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/nbo3EI8dT-E" title="Una familia de Adrogué denuncia que un hombre arroja residuos de baño en su jardín" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>