Video: una preceptora de Adrogué sorprendió con su inusual apellido en TV

Compartir en:

domingo 8 de mayo del 2022

Participó del programa "Bienvenidos a Bordo". “Hay muchos que no lo saben”, respondió al ser consultada si sus alumnos la llamaban así. Las imágenes.

Andrea Viviana, vecina de Adrogué, acaparó el lunes la atención de todos los televidentes de canal 13. Es que la browniana sorprendió con su inusual apellido y compitió con otras personas para ver cuál era el más raro.

¿Cómo fue?

La mujer se desempeña como preceptora en el Colegio Comercial de la localidad. Decidió asistir al programa “Bienvenidos a Bordo”, conducido por Laurita Fernández, donde buscaban el “apellido más impactante”.

“Hay muchos que no lo saben”, confesó al ser consultada si sus alumnos la llamaban por este. En esta línea, la browniana detalló que asisten a la secundaria 1300 estudiantes. “Ah, los 1300 se van a enterar”, resaltó la bailarina para agregar una cuota de tensión al ambiente.

“Averigüé qué significaba. Había toda una explicación y decía abajo: ‘te van a cargar desde que nazcas a que te mueras’. Es lo que vengo sufriendo”, contó entre risas la docente.

Finalmente, después de idas y vueltas, la browniana reveló ante las cámaras su nombre completo. “Andrea Viviana Malacarne”, afirmó. Acto siguiente, Laurita expuso su documento corroborando el dato.

"Pensé en poner una carnicería. Dije: ‘no, no me conviene’. Comida vegana, ahí podría ser”, bromeó. Sin embargo, pese a la originalidad de su apellido de origen italiano, la vecina no pudo ganar el primer lugar, aunque quedará como una anécdota para la comunidad educativa.

Video