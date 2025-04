Viernes Santo: ¿Por qué hoy no se come carne?

Esta fecha simboliza el recuerdo de la crucifixión de Jesús. Es considerado un día de luto. La historia.

Durante Semana Santa se recuerdan los últimos momentos de vida de Jesús. Las celebraciones duran siete días. Comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección.

En medio, hay una tradición que sigue vigente y aún respetan los cristianos. Se trata de no ingerir carnes el viernes, en recuerdo de la muerte de Cristo. Pese a ello, muchos deciden no comerla tampoco el jueves; incluso hay otros que optan por no consumirla en toda la semana.

¿Por qué?

Si bien en ninguna parte de la Biblia se refiere específicamente a ello, la Iglesia Católica lo establece como un día de abstinencia, como un símbolo de manifestación de luto.

Según la religión, evitar consumir este tipo de alimento durante todo el Viernes Santo honra a la penitencia de Jesús. Este pasó 40 días en el desierto en ayuno.

En este sentido, cumplir con esta tradición representaría un acto de purificación que alude el sacrificio de Cristo. La carne roja o blanca fue escogida por su carácter suntuoso. Es decir, esta elección es un símbolo. La Iglesia explica que los cristianos, en realidad, pueden privarse de cualquier otra comida que les guste mucho.

¿Qué pasó el Viernes Santo?

Jesucristo sufrió su calvario en la cruz por la redención humana. Por ello, este día representa el recuerdo de su crucifixión, al morir para salvar a la humanidad.