Vivero continúa afianzándose en el campeonato de karting

viernes 29 de abril del 2022

El piloto de Adrogué finalizó octavo luego de largar la final en la posición 14. "La carrera me dejó buenas sensaciones", admitió a De Brown.

Por la segunda fecha del torneo ProKart Argentina, Lautaro Vivero volvió a subirse al karting y fue uno de los protagonistas de la jornada. Logró varios sobrepasos hasta cruzar la bandera en el octavo puesto. Desde que arrancó el campeonato, nunca bajó del TOP 10.

En esta oportunidad, se presentó en el kartodromo de Buenos Aires. Comenzó marcando buenos tiempos en la tanda libre. Sin embargo, luego de hacer unos cambios con el objetivo de mejorar el rendimiento terminó clasificando 16 ya que la máquina no respondió como lo esperaba el equipo.

En la largada, se ubicó 14 y en la primera curva tuvo que afrontar una maniobra desafortunada que lo dejó alejado del pelotón. Producto de un trompo delante suyo, el browniano debió esquivar a sus rivales por el pasto casi sin acelerar y retomó el camino ya enfocado en acortar distancias.

Tras varios sobrepasos, demostró su nivel en la última vuelta. Llegó pegado a su adversario y realizó una maniobra que ya tenía estudiada en la curva de "la confitería" para superarlo por adentro y así adueñarse del octavo lugar en la grilla.

"Para este compromiso no pude ir a entrenar antes porque no me dan los costos. Un día antes tuve cuatro salidas a pista y tuve que aprovecharlo al máximo. Pese a eso, la carrera nos dejó buenas sensaciones. El karting está competitivo, el motor anduvo muy rápido y respondió como lo esperábamos", sostuvo Lautaro Vivero en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo que viene

El oriundo de Adrogué se ubica en la octava posición de la tabla general. La próxima fecha será en el kartodromo de Zárate, donde se disputarán dos carreras el mismo día para abaratar gastos de los pilotos.

Es apoyado por: Corralón Pucará Burzaco, Luis Monteiro, Black Ops, Angus hamburguesería, Pizzería Yayi, Distribuidora Los Robles, panadería y confitería Summus, Ds motorsport, APDFA, Electro DRF, Estigia Gimnasio y Tienda Mel. Los sponsors respaldan al deportista en una actividad que requiere de diversos esfuerzos económicos para seguir adelante.