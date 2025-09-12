Vie, 12/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2447
SOCIEDAD
viernes 12 de septiembre de 2025

Volcó una camioneta tras chocar con un auto en Burzaco: tres heridos


Se desplegó un operativo de emergencia en el lugar. ¿Qué pasó?

Imágenes: Bomberos Voluntarios Almirante Brown

Un violento accidente vial se vivió en las últimas horas en Burzaco. Una camioneta utilitaria y un auto colisionaron y, como resultado, del impacto uno de ellos volcó. Hay tres personas heridas.

 

¿Cómo fue?

Ocurrió en la intersección de Manuel Belgrano y José Hernández. Según trascendió, el choque provocó que el rodado de mayor porte termine completamente de costado en medio de la calle.

En este escenario, Bomberos Voluntarios Almirante Brown debieron trabajar para rescatar a los ocupantes del interior del vehículo y realizar tareas de asistencia a los involucrados.

En el operativo, también intervinieron personal de Defensa Civil, de ambulancias municipal y la Policía de la jurisdicción.

