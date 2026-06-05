Vuelve la AstroFeria a Adrogué: habrá actividades interactivas, charlas y música en vivo

Será este sábado. Conocé la grilla completa de actividades.

La Casa de la Cultura será escenario de una nueva edición de AstroFeria. Se trata de una propuesta gratuita para toda la familia que combinará ciencia, tecnología, astronomía, educación y entretenimiento. La entrada es libre y gratuita.

La jornada

Se realizará este sábado 6 de junio, de 12 a 18 hs. Será en el edificio ubicado en Esteban Adrogué 1224. El evento ofrecerá múltiples actividades. En este marco, se destacan las estaciones interactivas “Miradas al cielo”, “Estrellas en fuga”, “Explorá desde el observatorio”, “Orión”, “Centro Tecnológico Aeroespacial”, “Anillos de fuego”, “Universo” y “Club de Robótica”.

Además, habrá charlas y talleres vinculados al mundo de la astronomía y la exploración espacial. La grilla será la siguiente:

Salón azul

13.30 hs : ASTONOM-IA: María Dovate – UNIR

: ASTONOM-IA: María Dovate – UNIR 14.30 hs : Programa Space Academy Camp: Daniel Senatore y Hector Reale.

: Programa Space Academy Camp: Daniel Senatore y Hector Reale. 15.30 hs : El mapa de los mundos cercanos: Lic. Juan Serrano – UNLP

: El mapa de los mundos cercanos: Lic. Juan Serrano – UNLP 16.30 hs: Una vuelta por el universo: Lic. Federico Campuzano – UNAB

Salón bordo

14 hs: Atenea: diseño y fabricación desde la UNLP: Aldana Guilea – UNLP

Atenea: diseño y fabricación desde la UNLP: Aldana Guilea – UNLP 15 hs: Astronomía en el siglo XXI en el IAFE: Leonardo Pellizza Gonzalez – IAFE

Aula 7

13.30 hs: La pregunta es ¿cómo empezó el universo y por qué importa hoy?: Ignacio Jawtuschenko – UNAB

La pregunta es ¿cómo empezó el universo y por qué importa hoy?: Ignacio Jawtuschenko – UNAB 14.30 hs: ¿Y si tu aula fuera un observatorio astronómico de 1883?: UNLP

¿Y si tu aula fuera un observatorio astronómico de 1883?: UNLP 15.30 hs : Cuando fuimos a otra luna: Carolina Ferrari

: Cuando fuimos a otra luna: Carolina Ferrari 16.30 hs: Un fotón, un universo: Gabriel Pasaresi – Biblioteca V. Alsina.

Aula 1

13.30 hs : Luna de regolito: Gabriela Porco – ISFD Nº 102 y 103

: Luna de regolito: Gabriela Porco – ISFD Nº 102 y 103 14.30 hs: El arcoíris cósmico: Lucas Rato - ISFD Nº 41

El arcoíris cósmico: Lucas Rato - ISFD Nº 41 15.30 hs: Los fantásticos rayos cósmicos: ISFD Nº 41

La feria también contará con la participación de librerías y emprendimientos relacionados con la ciencia y la creatividad, entre ellos Librería Alas, Librería Casa del Sol, 3D Passa y AMI Papelería Creativa.

Sumado a ello, AstroFeria reunirá una exposición de 20 modelos de relojes solares de todas las épocas, una sala inmersivas del universo y el lanzamiento del concurso de astrofotografía.

Como cierre de la jornada, a las 17 hs se presentará en vivo la banda The Funky Stones, que aportará música y entretenimiento a una tarde pensada para disfrutar en familia.

Sobre AstroFeria

Lo organiza el Complejo Astronómico de Almirante Brown junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Es un evento dedicado a la divulgación de la Astronomía, que reúne una variada programación de actividades para todo público. El objetivo de acercar los misterios del Universo a personas de todas las edades.