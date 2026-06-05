Vuelve la AstroFeria a Adrogué: habrá actividades interactivas, charlas y música en vivo

Será este sábado. Conocé la grilla completa de actividades.
La Casa de la Cultura será escenario de una nueva edición de AstroFeria. Se trata de una propuesta gratuita para toda la familia que combinará ciencia, tecnología, astronomía, educación y entretenimiento. La entrada es libre y gratuita.
Se realizará este sábado 6 de junio, de 12 a 18 hs. Será en el edificio ubicado en Esteban Adrogué 1224. El evento ofrecerá múltiples actividades. En este marco, se destacan las estaciones interactivas “Miradas al cielo”, “Estrellas en fuga”, “Explorá desde el observatorio”, “Orión”, “Centro Tecnológico Aeroespacial”, “Anillos de fuego”, “Universo” y “Club de Robótica”.
Además, habrá charlas y talleres vinculados al mundo de la astronomía y la exploración espacial. La grilla será la siguiente:
Salón azul
Salón bordo
Aula 7
Aula 1
La feria también contará con la participación de librerías y emprendimientos relacionados con la ciencia y la creatividad, entre ellos Librería Alas, Librería Casa del Sol, 3D Passa y AMI Papelería Creativa.
Sumado a ello, AstroFeria reunirá una exposición de 20 modelos de relojes solares de todas las épocas, una sala inmersivas del universo y el lanzamiento del concurso de astrofotografía.
Como cierre de la jornada, a las 17 hs se presentará en vivo la banda The Funky Stones, que aportará música y entretenimiento a una tarde pensada para disfrutar en familia.
Lo organiza el Complejo Astronómico de Almirante Brown junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local. Es un evento dedicado a la divulgación de la Astronomía, que reúne una variada programación de actividades para todo público. El objetivo de acercar los misterios del Universo a personas de todas las edades.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) June 1, 2026