Ya llega el verano: ¿Cómo protegerse del sol y evitar un golpe de calor?

Es clave utilizar protector solar, mantener una buena hidratación y una alimentación saludable. Conocé todas las recomendaciones.

Se acerca el verano y las altas temperaturas ya se comienzan a sentir. En este sentido, resulta imprescindible mantener una buena hidratación y protegerse del sol para evitar golpes de calor e inconvenientes en la salud.

¿Cuáles son?

Según advirtieron especialistas, se aconseja no exponerse entre las 10 y las 16 hs, especialmente menores de 1 año y adultos mayores. Se debe utilizar protección solar con factor mayor a 50. El mismo debe colocarse al menos 30 minutos antes de estar bajo el sol y renovarlo cada 2 o 3 horas.

Es importante también usar gorra y ropa liviana con colores claros. Además, de no realizar actividad física intensa en el momento de mayor calor y ventilar la casa durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.

Sumado a ello, aconsejan beber agua con mayor frecuencia sin necesidad de tener sed y obviar tomar bebidas alcohólicas. Es que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido. En la misma línea, se sugiere bajar el consumo de infusiones calientes y refrescos azucarados.

Asimismo, resulta importante mantener una alimentación saludable a base de productos frescos y naturales, como frutas y verduras de estación. Incorporar también legumbres, carnes, lácteos y cereales, priorizando las preparaciones caseras. También reducir el consumo de sal, azúcar y productos ultraprocesados, como embutidos y frituras

Sobre el golpe de calor

Se trata de una afección frecuente en verano. Es un trastorno ocasionado por el exceso de temperatura en el cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada al calor y humedad o un esfuerzo físico intenso.

El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia, ya que puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. Esto empeora cuanto más se retrasa la atención.