Ya llega el verano: ¿Cómo protegerse del sol y evitar un golpe de calor?

Es clave utilizar protector solar, mantener una buena hidratación y una alimentación saludable. Conocé todas las recomendaciones.
Se acerca el verano y las altas temperaturas ya se comienzan a sentir. En este sentido, resulta imprescindible mantener una buena hidratación y protegerse del sol para evitar golpes de calor e inconvenientes en la salud.
Según advirtieron especialistas, se aconseja no exponerse entre las 10 y las 16 hs, especialmente menores de 1 año y adultos mayores. Se debe utilizar protección solar con factor mayor a 50. El mismo debe colocarse al menos 30 minutos antes de estar bajo el sol y renovarlo cada 2 o 3 horas.
Es importante también usar gorra y ropa liviana con colores claros. Además, de no realizar actividad física intensa en el momento de mayor calor y ventilar la casa durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.
Sumado a ello, aconsejan beber agua con mayor frecuencia sin necesidad de tener sed y obviar tomar bebidas alcohólicas. Es que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido. En la misma línea, se sugiere bajar el consumo de infusiones calientes y refrescos azucarados.
Asimismo, resulta importante mantener una alimentación saludable a base de productos frescos y naturales, como frutas y verduras de estación. Incorporar también legumbres, carnes, lácteos y cereales, priorizando las preparaciones caseras. También reducir el consumo de sal, azúcar y productos ultraprocesados, como embutidos y frituras
Se trata de una afección frecuente en verano. Es un trastorno ocasionado por el exceso de temperatura en el cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada al calor y humedad o un esfuerzo físico intenso.
El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia, ya que puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. Esto empeora cuanto más se retrasa la atención.
