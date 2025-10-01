Ya tiene fecha el juicio al ginecólogo de Burzaco acusado de abuso sexual

El implicado llegará a esa instancia en libertad. Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2022. Los detalles.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 3 de Lomas de Zamora comenzará a juzgar el próximo 14 de octubre al ginecólogo, Diego Javier Clementi. Está acusado de abusar sexualmente de al menos 14 mujeres en su clínica privada de Burzaco.

El proceso

La primera audiencia comenzará a las 9 hs. Luego le seguirán dos más, el lunes 20 y jueves 23 del mismo mes. La fiscal será Viviana Giorgi. El profesional llegará a esa instancia en libertad.

Según la causa, los presuntos abusos ocurrieron entre 2017 y 2022. Las víctimas afirmaron que Clementi, aprovechándose de su posición médica, las sometió a situaciones indebidas.

Entre los delitos que se le acusan figuran los de “abuso sexual con acceso carnal cometidos en forma reiteradas” y “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal”.

Clementi, director médico del Centro Médico de la Mujer de Burzaco, mantiene su matrícula activa, pero ha sido desvinculado temporalmente de atender pacientes en el hospital Evita de Lanús, donde ejercía como jefe de servicio.

Pese a estar procesado, el ginecólogo además seguía trabajando con normalidad en el consultorio browniano. Debido a ello, las víctimas se unieron para visibilizar el caso y pedir justicia.