Vie, 16/01/2026
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2573
SOCIEDAD
viernes 16 de enero de 2026

Zoonosis Brown realizó por primera vez una técnica de estabilización mandibular en un gato


Gracias a la aplicación del tratamiento adecuado y los cuidados correspondientes, el felino ya puede alimentarse por sus propios medios y se encuentra ganando peso. Los detalles.

Zoonosis Brown atendió con éxito a un gatito que había sido atacado por un perro y presentaba una grave lesión. El equipo veterinario aplicó por primera vez una técnica de estabilización de fractura mandibular en un paciente felino.

 

¿Cómo fue?

El animal ingresó al centro local traído por una vecina que se involucró en el caso. Presentaba una herida en la boca producto de la agresión de la que fue víctima. Esta comprometía su alimentación y recuperación.

Durante la consulta, los profesionales implementaron una técnica de inmovilización que permitió estabilizar la fractura y favorecer la correcta alineación de la mandíbula. Esto posibilitaría luego optimizar las condiciones para su recuperación.

Con una intervención acertada y los cuidados correspondientes, actualmente el gatito evoluciona favorablemente. Ya puede alimentarse por sus propios medios y se encuentra ganando peso.

 

