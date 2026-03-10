“+40, mujeres en movimiento: realizaron un taller que impulsó a reconectar con el valor profesional en Adrogué

El evento lo organizó la consultora Aluna, la cual hizo su presentación con esta iniciativa. “Hay una gran necesidad de las mujeres tanto de identificar y reconocer formación, trayectoria, talentos como de tener un espacio para compartir experiencias e inquietudes”, afirmaron a De Brown. Los detalles.

Con una gran participación de empresas y emprendedoras, la consultora Aluna Cultura formalizó su salida al mundo con un evento especial. Se trató del taller participativo “+40, mujeres en movimiento”, un espacio pensado para quienes buscan reconectar con su valor profesional, ordenar su presente laboral y diseñar próximos pasos con claridad.

¿Cómo fue?

La iniciativa se llevó adelante el pasado viernes, 6 de marzo, en la Cámara de Comercio de Adrogué. Fue gratuita y todas las presentes se llevaron regalos y mucha tarea para empezar a accionar de manera que cada paso las acerque a sus objetivos.

En el taller trabajaron herramientas concretar para identificar fortalezas, oportunidades y caminos posibles de desarrollo. Todo en un entorno de networking y acompañamiento profesional.

“Nos sorprendió la respuesta a la convocatoria. Claramente hay una gran necesidad de las mujeres tanto de identificar y reconocer formación, trayectoria, talentos como de tener un espacio para compartir experiencias e inquietudes”, afirmó Lía Nogues, quien forma parte de Aluna junto a su socia Verónica Bulla, a www.deBrown.com.ar.

De la actividad participaron empresas y emprendedores como Grupo Todo, Cacinab, BuscadorProp, Ey Papel, MC collares y Aloe&Arts. Además, Pili's Bakery, JLS Nutrición, Paula Fuertes Make Up, Antonieta Vestuario, Sunnyside Teaching for Life, Adrogué PC by NeedIt y Locos por los estampados.

“Fue un taller participativo del estilo ´Sigue tu propia aventura´, donde los distintos grupos trabajaron con diferentes dinámicas en función de sus búsquedas”, detalló.

En tanto, Lía enfatizó que el evento fue “muy movilizante” y superó “toda expectativa” tanto de ellas como de las participantes. “El amor recibido, te diría que fue hasta abrumador. Se iban agradeciendo con abrazos preguntando cuándo volvemos a organizar otro encuentro”, agregó.

Consultora especializada en la gestión de los Recursos Humanos

Si bien Aluna comenzó hace meses a trabajar con proyectos y clientes, Lía y Verónica eligieron este evento para hacer el “lanzamiento formal”. Su objetivo es acompañar a personas, equipos y organizaciones en procesos que integran bienestar, propósito y gestión.

Sobre la motivación a poner en marcha este proyecto, explicó: “Las dos venimos de una búsqueda personal por hacer algo más grande de manera independiente, en un mundo donde aún hay mayoría de hombres. Nos formamos permanentemente”.

“Queríamos llevar adelante proyectos con nuestra impronta. Para hacer el lanzamiento quisimos hacer algo que pueda darles herramientas a otras mujeres y así poder acompañar su desarrollo”, sentenció Lía a este medio.