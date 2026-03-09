Mujeres que inspiran: reconocieron el trabajo y liderazgo de vecinas de Brown

Ocurrió en Burzaco y fue una iniciativa de la ONG Compromiso Ciudadano. Fueron distinguidas trabajadoras de la salud, la educación, comerciantes, emprendedoras, artistas y referentes de instituciones comunitarias. Los detalles.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ONG Compromiso Ciudadano realizó un encuentro en su sede de Burzaco. Fue para homenajear a mujeres de Almirante Brown que se destacan por su compromiso y trabajo en distintos ámbitos de la comunidad.

La actividad

Reunió a referentes locales vinculadas a la educación, la salud, el comercio, la cultura, el trabajo social y los emprendimientos, quienes fueron reconocidas por su ejemplo, talento, dedicación y liderazgo.

Desde la ONG, liderada por Mario Fuentes, destacaron que el objetivo del encuentro fue visibilizar el aporte de las mujeres que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo del distrito y al fortalecimiento del tejido social.

Las mujeres reconocidas fueron Olga Sassone (comerciante de Claypole y fundadora de centro de rehabilitación integral), Patricia Castro (comerciante de Burzaco), Cecilia Laguna (gerente de marketing y responsabilidad social empresarial del Boulevard Shopping), Carla Amenedo (bailarina y ganadora del Martín Fierro de danza), Zunilda Riveros (emprendedora), Samanta Diez (directora de la primaria 69 de Glew) y Myrna Lugones (emprendedora).

También Alicia Acebal (trabajadora de la salud), Claudia Lucero (emprendedora y encargada del comedor La Casita de la hora Feliz), Mónica Andrea Báez (trabajadora de la salud y referente comunitaria), Laura Sperl (directora Jardín 948 de Glew), Lorena Pérez (comerciante), María Luisa Sosa (trabajadora de la salud), María José Lugones (emprendedora) y Camila Acebal (trabajadora de la educación).

Durante la jornada se compartieron testimonios y experiencias en un clima de emoción y reflexión, en el que además se puso en valor la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos.

Desde Compromiso Ciudadano señalaron que el encuentro fue “una actividad cargada de energía, testimonios y apertura de nuevos caminos”. Asimismo, remarcaron que “en cada 8 de marzo se honra la fuerza de las mujeres que abrieron camino, de las que hoy continúan impulsando cambios y de las que vendrán”.

“Ellas en sus ámbitos representan los valores constructivos y saludables que pretendemos para nuestra sociedad, reflejan talento, visión, lucha y constancia. Seguiremos reconociendo a ciudadanas y ciudadanos destacados que son ejemplo e inspiradores para toda la comunidad”, remarcó Mario Fuentes.