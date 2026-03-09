8M: ¿Cuáles son los espacios de atención integral para mujeres en Brown?

En diferentes localidades se brinda asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y asistencia social directa. Conocé más.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio informó sobre los dispositivos descentralizados y equipos interdisciplinarios especializados que funcionan en el distrito.

En los diferentes espacios locales, las vecinas podrán recibir atención integral, asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y asistencia social directa.

¿Cuáles son?

La sede central funciona España 2085, Burzaco. Constituye un espacio de referencia donde profesionales de distintas áreas brindan acompañamiento legal, psicológico y social. Además de asistencia psicopedagógica, talleres culturales, deportivos y orientación en gestión menstrual. La atención se realiza de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad, el servicio se encuentra descentralizado en distintas localidades. Estas son:

San José (Salta 964): se brinda acompañamiento psicológico los miércoles de 8 a 14 hs. También asistencia psicopedagógica para niños de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Malvinas Argentinas (Pasteur y Lapacho): funciona un dispositivo grupal los jueves de 15 a 18 hs.

Glew: en el Centro Comunitario ubicado en Garibaldi 220 se desarrollan encuentros grupales los martes de 9 a 13 hs.

Longchamps: en la intersección de Ricardo Lima y Silva, barrio 14 de Febrero, se ofrece acompañamiento los lunes de 9:30 a 11 hs.

Claypole: en Begonia 546 funciona un espacio de asistencia los lunes de 10 a 11:30 hs.

Ministro Rivadavia: el Centro Integral de Acceso a Derechos para Mujeres y Disidencias "Dora Barrancos", situado en Cárdenas 454, ofrece espacios colectivos de encuentro y acompañamiento para fortalecer los procesos de salida de las violencias. Es los jueves desde las 9:30 hs.

Para acceder a una entrevista es necesario solicitar turno previo al 11-3572-9737 (vía WhatsApp) o al 5034-6241, de lunes a viernes de 8 a 18 hs. También puede gestionarse de manera presencial en cada una de las sedes.

En alerta

A su vez, la Comuna pone a disposición herramientas para actuar frente a situaciones de violencia de género. Ante emergencias, se debe llamar al 911. Además, la red local articula con organismos judiciales, sanitarios y comunitarios para asegurar una intervención integral en cada caso.

“El 8 de Marzo es una fecha para reflexionar, pero también para redoblar esfuerzos. Desde el Municipio trabajamos todos los días para garantizar que cada mujer pueda vivir en un mundo libre de violencias y socialmente más justo”, señaló Mariano Cascallares.