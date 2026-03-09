8M: ¿Cuáles son los espacios de atención integral para mujeres en Brown?

En diferentes localidades se brinda asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y asistencia social directa. Conocé más.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio informó sobre los dispositivos descentralizados y equipos interdisciplinarios especializados que funcionan en el distrito.
En los diferentes espacios locales, las vecinas podrán recibir atención integral, asesoramiento legal, acompañamiento psicológico y asistencia social directa.
La sede central funciona España 2085, Burzaco. Constituye un espacio de referencia donde profesionales de distintas áreas brindan acompañamiento legal, psicológico y social. Además de asistencia psicopedagógica, talleres culturales, deportivos y orientación en gestión menstrual. La atención se realiza de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad, el servicio se encuentra descentralizado en distintas localidades. Estas son:
Para acceder a una entrevista es necesario solicitar turno previo al 11-3572-9737 (vía WhatsApp) o al 5034-6241, de lunes a viernes de 8 a 18 hs. También puede gestionarse de manera presencial en cada una de las sedes.
A su vez, la Comuna pone a disposición herramientas para actuar frente a situaciones de violencia de género. Ante emergencias, se debe llamar al 911. Además, la red local articula con organismos judiciales, sanitarios y comunitarios para asegurar una intervención integral en cada caso.
“El 8 de Marzo es una fecha para reflexionar, pero también para redoblar esfuerzos. Desde el Municipio trabajamos todos los días para garantizar que cada mujer pueda vivir en un mundo libre de violencias y socialmente más justo”, señaló Mariano Cascallares.
