A moverse: darán Zumba y GAP en Ministro Rivadavia

Las iniciativas serán en el Polideportivo Municipal. ¿Qué días?
Para continuar fomentando el movimiento y la actividad física, Almirante Brown lanzó dos nuevas propuestas pensadas para los vecinos de todas las edades. Se trata de clases de zumba y GAP, las cuales se llevarán adelante en Ministro Rivadavia.
Las dos iniciativas tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de dicha localidad, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Camila Quiroga. Ambas no tendrán costo y serán abiertas a la comunidad.
Según indicaron desde la Comuna, el cronograma será:
“No hace falta experiencia previa, sólo ganas de venir, moverte y pasarla bien. Actividad física + energía + comunidad = plan perfecto”, afirmaron desde el Instituto Municipal del Deporte.
🎨🎤 Muralismo y canto, los nuevos cursos gratuitos del CIC de Burzaco 👇 #Burzaco https://t.co/NKc8pE0eZH
— Noticias De Brown (@debrownweb) March 26, 2026