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DEPORTES
sábado 4 de abril de 2026

A moverse: darán Zumba y GAP en Ministro Rivadavia


Las iniciativas serán en el Polideportivo Municipal. ¿Qué días?

Para continuar fomentando el movimiento y la actividad física, Almirante Brown lanzó dos nuevas propuestas pensadas para los vecinos de todas las edades. Se trata de clases de zumba y GAP, las cuales se llevarán adelante en Ministro Rivadavia.

¿Cómo serán?

Las dos iniciativas tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de dicha localidad, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Camila Quiroga. Ambas no tendrán costo y serán abiertas a la comunidad.

Según indicaron desde la Comuna, el cronograma será:

  • Zumba: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13:30 hs
  • GAP: lunes, miércoles y viernes, desde las 10:30 hs

No hace falta experiencia previa, sólo ganas de venir, moverte y pasarla bien. Actividad física + energía + comunidad = plan perfecto”, afirmaron desde el Instituto Municipal del Deporte.

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