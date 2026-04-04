A moverse: darán Zumba y GAP en Ministro Rivadavia

Las iniciativas serán en el Polideportivo Municipal. ¿Qué días?

Para continuar fomentando el movimiento y la actividad física, Almirante Brown lanzó dos nuevas propuestas pensadas para los vecinos de todas las edades. Se trata de clases de zumba y GAP, las cuales se llevarán adelante en Ministro Rivadavia.

¿Cómo serán?

Las dos iniciativas tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de dicha localidad, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y Camila Quiroga. Ambas no tendrán costo y serán abiertas a la comunidad.

Según indicaron desde la Comuna, el cronograma será:

Zumba : lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13:30 hs

: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 13:30 hs GAP: lunes, miércoles y viernes, desde las 10:30 hs

“No hace falta experiencia previa, sólo ganas de venir, moverte y pasarla bien. Actividad física + energía + comunidad = plan perfecto”, afirmaron desde el Instituto Municipal del Deporte.