A partir de noviembre, aumenta el colectivo en el AMBA: ¿Cuánto costará el mínimo?

La suba se calcula a partir de la inflación del mes pasado. Los detalles.

Un nuevo aumento en la tarifa de colectivo comenzará a regir a partir del 1 de noviembre en el AMBA. Se trata de un incremento del 4,1%, por lo cual el boleto mínimo de las líneas que circulan por territorio bonaerense pasará a $572,86.

¿Cómo será?

Desde hace varios meses, el porcentaje de suba resulta de la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 2% adicional. En esa línea, la nueva cifra se calculó luego de que se diera a conocer la inflación del 2,1% durante septiembre.

De esta manera, el cuadro tarifario desde noviembre será:

En Provincia de Buenos Aires:

0 y 3 km: $572,86

$572,86 3 a 6 km: $638,16

$638,16 6 a 12 km: $687,32

$687,32 12 a 27 km: $736,53

En CABA:

0 y 3 km : $568,91

: $568,91 3 a 6 km: $633,81

$633,81 6 a 12 km: $682,64

$682,64 12 a 27 km: $731,51

Estos valores aplica a las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de Capital: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

En 2025

Debido a la fórmula para calcular los aumentos sujeta al IPC, los cuadros tarifarios acumulan una suba de 54,44% en Provincia y 53,36% en CABA en lo que va del año.