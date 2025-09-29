Lun, 29/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2464
lunes 29 de septiembre de 2025

A puertas cerradas, San Martín quiere dar la sorpresa ante el puntero


Recibirá hoy, lunes 29 de septiembre, a Midland. ¿A qué hora?

Por la 15° fecha del torneo Clausura, San Martín de Burzaco quiere dar la sorpresa y bajar al que es, hasta el momento, el mejor equipo de la temporada de la Primera B. El “Azul” necesita seguir sumando para escalar posiciones en busca de un lugar en el Reducido.

En esa línea, recibirá hoy, lunes 29 de septiembre, a Midland. El duelo comenzará a las 21:10 hs y será arbitrado por Juan Cruz Robledo. Pese a la sanción de APREVIDE, el partido se disputará en el estadio Francisco Boga, aunque será a puertas cerradas.

¿Cómo llegan?

San Martín tenía una racha de sólo una derrota en sus últimas siete presentaciones, pero el buen andar se cortó en la fecha pasada: cayó 4-2 ante Excursionistas y dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a la zona de Reducido contra un rival directo.

En la tabla anual, acumula 42 unidades y está a ocho de la última plaza para luchar por el segundo ascenso. Pese a la amplia diferencia, todavía tiene chances y, para mantener latente el sueño, será fundamental ganar esta noche.

Midland, por su parte, es el mejor equipo de la temporada de la Primera B. Tras coronarse campeón del Apertura, mantuvo su ritmo en el Apertura. Con 27 puntos, es uno de los punteros junto a Armenio. Viene de ganarle 2-1 a Sacachispas.

