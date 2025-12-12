A pura cumbia: el “Grupo Anaconda” tocará en los festejos por los 77 años de San José

Será este sábado 13. Además, habrá bandas en vivo. ¿Dónde y en qué horario será?

San José celebrará este sábado, 13 de diciembre, su N°77 aniversario. Será con un gran festival cargado de shows y muchas sorpresas. Uno de los atractivos de la jornada será la presentación del popular “Grupo Anaconda”, quienes interpretarán sus grandes clásicos.

¿Dónde?

El evento comenzará a partir de las 17 hs. Tendrá como escenario el cruce de las calles Salta y 30 de Septiembre. La entrada será libre y gratuita. Se trata de una propuesta pensada para toda la familia.

Sumado al espectáculo del conjunto de cumbia romántica, también tocarán Johana, Gustavo Mendoza, “El Viejo N°7”, Patricia Encina, “Old Man Rockers”, Tato Encina y “Amistades Cruzadas”. Además, estará Radio del Monte (Reggae).

“Te esperamos para compartir una tarde llena de música, encuentro y celebración por los 77 años de San José”, indicaron desde la organización en redes sociales.