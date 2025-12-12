San José, la ciudad que creció gracias al trabajo de sus vecinos, celebra 77 años de historia

Reunidos en sociedades de fomento, los habitantes lograron que circulara la primera línea de colectivos, que se concretara el asfalto y la instalación de teléfonos públicos. Leé más.

Antes de la llegada de Navidad y fin de año, los vecinos de San José ya están de festejo. Se debe a que la localidad browniana cumple este viernes, 12 de diciembre, sus 77 años de historia.

¿Cómo nació?

Todo comenzó con la estancia San José que perteneció a Guillermo Kraft, dueño de la editorial del mismo nombre. Esta sirvió de fuente de trabajo y progreso, abarcando una amplia zona.

Tras la muerte de Kraft, sus herederos tomaron la decisión de lotear las tierras y venderlas a pequeños propietarios. En este marco, el martillero Juan Borracchia llevó adelante el primer remate el 12 de diciembre de 1948 y, a partir de esto, surgió la fecha del aniversario de la ciudad.

Si bien la quinta se ubicaba en Amenedo, el terreno se extendía mucho más. Debido a esto, San José se encuentra dividida entre los municipios de Almirante Brown y Lomas de Zamora.

El crecimiento

Desde sus primeros tiempos, la gran vocación “vecinalista” de la ciudad fue gracias al trabajo de sus habitantes. Reunidos en sociedades de fomento, lograron que circulara la primera línea de colectivos, que se concretara el asfalto y la instalación de teléfonos públicos.

Respecto al servicio de transporte, el lugar contaba con dos compañías. Estas conectaban a San José con la estación Temperley y con el Cementerio de Rafael Calzada.

A medida que la ciudad fue creciendo, se creó la Escuela N°18, ubicada en Pampa 755. Se trató del primer establecimiento educativo en la ciudad.

La iglesia, en tanto, se levantó con la donación de tres lotes de la familia Kraft. Originalmente se pensó en construirla en honor a San José Obrero, patrono de la localidad. El templo se terminó en 1955 y fue erigido canónicamente en 1959. Con la división de los municipios, quedó en lo que hoy es Temperley.

Asimismo, la Iglesia Nuestra Señora de Caacupé, ubicada en Amenedo y San Luis, surgió por iniciativa de los propios vecinos. Fue en el corazón del barrio que lleva su nombre.