¡A puro rock!: harán un tributo a Intoxicados y Viejas Locas en Don Orione

La entrada será libre y gratuita. ¿Cuándo y dónde será?

La música y la nostalgia se combinan en una nueva edición del ciclo de tributos que llega a Don Orione. La propuesta invita a disfrutar de una noche dedicada al rock nacional, con versiones en vivo de clásicos que marcaron a toda una generación.

¿Cuándo y dónde?

El evento será el próximo sábado, 18 de abril, a las 19 hs. Se llevará adelante en la Casa de la Cultura Luis Sandrini, ubicada en avenida Eva Perón 1948. La entrada será libre y gratuita.

El escenario se llenará de energía con el show de “Dr Alvarez”, que rendirá homenaje a Intoxicados y Viejas Locas, emblemáticas del género. Además, se presentará “Banda de problemas” como grupo invitado, sumando más potencia a una jornada pensada para disfrutar y recordar.

La iniciativa forma parte de una agenda cultural que apuesta por acercar espectáculos accesibles y de calidad a los vecinos. “Una propuesta para disfrutar, cantar y compartir lo mejor del rock en comunidad”, indicaron desde la organización en redes sociales.