Jue, 28/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2432
CULTURA
miércoles 27 de agosto de 2025

Abrieron inscripciones para cursos de costura y crochet en Don Orione


Son gratuitos y se dictarán de manera presencial. La única condición es ser mayor de 16 años. Conocé más.

Don Orione suma a su grilla de capacitaciones una nueva propuesta para los amantes del diseño. Se trata de los talleres de costura y crochet. Ambos son gratuitos y con cupos limitados. 

 

¿Cuándo será?

Los cursos tendrán como escenario al CIC de dicho barrio, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, al lado del CAPS 12. La única condición será ser mayor de 16 años.

La oferta:

  • Costura: inicia el lunes 1 de septiembre, de 9:30 a 11 hs.
  • Crochet: comienza el martes 2, en el mismo horario.

Según indicaron desde la organización, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Quienes deseen formar parte deberán acercarse presencialmente a la entidad, de lunes a viernes, de 9 a 14 hs. Tendrán que presentar DNI y fotocopia del mismo.

 

