Lun, 25/08/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2429
CULTURA
lunes 25 de agosto de 2025

Con Damaris, Poppo Rigoli y Nadin Chantal, San Francisco de Asís festejará su aniversario


La localidad más joven del distrito cumple doce años. El evento comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Habrá Djs, foodtrucks y shows. Conocé el cronograma.

Con un finde cargado de música, San Francisco de Asís se prepara para celebrar su aniversario Nº12. El evento será gratuito e incluirá a grandes artistas. Pisarán el escenario Poppo Rigoli y Nadin Chantal, los representantes brownianos en el certamen La Voz. Además, el gran cierre estará a cargo de Damaris, la popular cantante de cumbia.

Los festejos serán desde este viernes 29 -día de su fundación-, hasta el domingo 31 de agosto. Tendrá como escenario el Parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948 – 2082. Incluirá encuentro de emprendedores, shows en vivo, exposiciones y los ya clásicos food trucks. 

La grilla:

Viernes 29

Comenzará a las 15 hs con el acto institucional. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:

  • Ballet Chaquipura |15 hs
  • Tupasi | 16 hs
  • Taller de Folclore Itatí | 16.30 hs
  • Donojam | 17 hs
  • Los Anteojos | 17.45 hs
  • Kevin Leonel | 18.30 hs
  • Nadin Chantal | 19 hs

 

Sábado 30

  • Ceremonia Pachamama | 15 hs
  • Punta Ñaro Chamamé | 16.15 hs
  • Yenni Loop (Humor Stand Up) | 16.45 hs
  • Banda de Problemas | 17 hs
  • La Esmeralda Comparsa | 17.40 hs
  • Lunatikos | 18.20 hs
  • Cumbia Chingulay | 19 hs
  • Damaris | 20 hs

 

Domingo 31

  • Comocrias | 16 hs
  • Batería Reciclaho | 17 hs
  • Toca de Acá | 17.30 hs
  • Plantajena | 18.20 hs
  • La Orquestilika | 19 hs
  • Poppo Rigoli | 19.45 hs

 

Durante las tres jornadas, habrá además música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, los vecinos podrán disfrutar de la gastronomía local para todos los gustos.

