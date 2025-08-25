Con Damaris, Poppo Rigoli y Nadin Chantal, San Francisco de Asís festejará su aniversario

La localidad más joven del distrito cumple doce años. El evento comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Habrá Djs, foodtrucks y shows. Conocé el cronograma.
Con un finde cargado de música, San Francisco de Asís se prepara para celebrar su aniversario Nº12. El evento será gratuito e incluirá a grandes artistas. Pisarán el escenario Poppo Rigoli y Nadin Chantal, los representantes brownianos en el certamen La Voz. Además, el gran cierre estará a cargo de Damaris, la popular cantante de cumbia.
Los festejos serán desde este viernes 29 -día de su fundación-, hasta el domingo 31 de agosto. Tendrá como escenario el Parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948 – 2082. Incluirá encuentro de emprendedores, shows en vivo, exposiciones y los ya clásicos food trucks.
Comenzará a las 15 hs con el acto institucional. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:
Durante las tres jornadas, habrá además música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, los vecinos podrán disfrutar de la gastronomía local para todos los gustos.
🧉El Pequeño Cottolengo necesita yerba, azúcar, leche y mate cocido: ¿Cómo ayudarlos? 👇 #DonOrione https://t.co/kx3XPS6l2u
— Noticias De Brown (@debrownweb) August 22, 2025