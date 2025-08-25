Con Damaris, Poppo Rigoli y Nadin Chantal, San Francisco de Asís festejará su aniversario

La localidad más joven del distrito cumple doce años. El evento comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo. Habrá Djs, foodtrucks y shows. Conocé el cronograma.

Con un finde cargado de música, San Francisco de Asís se prepara para celebrar su aniversario Nº12. El evento será gratuito e incluirá a grandes artistas. Pisarán el escenario Poppo Rigoli y Nadin Chantal, los representantes brownianos en el certamen La Voz. Además, el gran cierre estará a cargo de Damaris, la popular cantante de cumbia.

Los festejos serán desde este viernes 29 -día de su fundación-, hasta el domingo 31 de agosto. Tendrá como escenario el Parque Don Orione, ubicado en Eva Perón 1948 – 2082. Incluirá encuentro de emprendedores, shows en vivo, exposiciones y los ya clásicos food trucks.

La grilla:

Viernes 29

Comenzará a las 15 hs con el acto institucional. Además, durante la jornada, está prevista la actuación de:

Ballet Chaquipura |15 hs

|15 hs Tupasi | 16 hs

| 16 hs Taller de Folclore Itatí | 16.30 hs

| 16.30 hs Donojam | 17 hs

| 17 hs Los Anteojos | 17.45 hs

| 17.45 hs Kevin Leonel | 18.30 hs

| 18.30 hs Nadin Chantal | 19 hs

Sábado 30

Ceremonia Pachamama | 15 hs

| 15 hs Punta Ñaro Chamamé | 16.15 hs

| 16.15 hs Yenni Loop (Humor Stand Up) | 16.45 hs

(Humor Stand Up) | 16.45 hs Banda de Problemas | 17 hs

| 17 hs La Esmeralda Comparsa | 17.40 hs

| 17.40 hs Lunatikos | 18.20 hs

| 18.20 hs Cumbia Chingulay | 19 hs

| 19 hs Damaris | 20 hs

Domingo 31

Comocrias | 16 hs

| 16 hs Batería Reciclaho | 17 hs

| 17 hs Toca de Acá | 17.30 hs

| 17.30 hs Plantajena | 18.20 hs

| 18.20 hs La Orquestilika | 19 hs

| 19 hs Poppo Rigoli | 19.45 hs

Durante las tres jornadas, habrá además música en vivo a cargo de los DJs Mauro J y Ale Nadal. También, los vecinos podrán disfrutar de la gastronomía local para todos los gustos.