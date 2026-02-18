Abrió la inscripción de una variada oferta de cursos en Malvinas, Don Orione, Glew y Burzaco

Las opciones incluyen Liquidación de Sueldos, Serigrafía, Maestro pizzero, Barbería, Inglés inicial, conservas, Cocinero Profesional y Peluquería y Colorimetría, entre otros.

Con el objetivo de brindar más herramientas de capacitación, ya se encuentra abierta la inscripción para los cursos gratuitos de formación laboral. Estos se dictarán en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Malvinas Argentinas, Don Orione, Burzaco y Glew.

¿Cómo formarse?

Los vecinos interesados deberán acercarse personalmente, de lunes a viernes de 9 a 14 hs, al centro elegido. Allí habrá que presentar DNI. Los cupos son limitados.

En el CIC de Malvinas Argentinas, ubicado en Pasteur y Lapacho, cuenta con una amplia oferta de capacitaciones. Los requisitos para participar son ser mayor de 16 años y contar con estudios primarios completos. Los cursos son:

Liquidación de Sueldos (inicio 2 de marzo)

(inicio 2 de marzo) Administración y Conducción de Recursos Humanos (comienzo 4 de marzo): miércoles de 8 a 12, jueves de 8 a 11.30 y viernes de 8 a 12:10 hs.

(comienzo 4 de marzo): miércoles de 8 a 12, jueves de 8 a 11.30 y viernes de 8 a 12:10 hs. Capacitación de Auxiliar en Instituciones Educativas (2 de marzo): lunes y martes de 8 a 12 hs.

(2 de marzo): lunes y martes de 8 a 12 hs. Limpieza Institucional (31 de marzo): lunes y martes de 8 a 12

(31 de marzo): lunes y martes de 8 a 12 Montador de Instalaciones Sanitarias (5 de marzo): jueves y viernes de 8 a 11.40 hs.

(5 de marzo): jueves y viernes de 8 a 11.40 hs. Serigrafía (2 de marzo): lunes, jueves y viernes de 13 a 16.40 hs

(2 de marzo): lunes, jueves y viernes de 13 a 16.40 hs Productor de Plantas de Interior (2 de marzo): lunes y viernes de 13 a 16 hs.

(2 de marzo): lunes y viernes de 13 a 16 hs. Conservas (3 de marzo): martes, jueves y viernes de 13 a 16 hs.

(3 de marzo): martes, jueves y viernes de 13 a 16 hs. Maestro Pizzero y Rotisero (2 de marzo): lunes y miércoles de 13 a 17.20 hs.

En tanto, el CIC de Don Orione, ubicado en la intersección de la avenida Eva Perón y Río Carcarañá, suma:

Barbería (inicia el 18 de febrero): miércoles de 9 a 10.30 hs.

(inicia el 18 de febrero): miércoles de 9 a 10.30 hs. Inglés Inicial a partir de los 8 años.

Por otra parte, en el CIC de Glew, situado en Garibaldi 220, entre Beruti y Lestrade, la preinscripción es presencial y se realiza de lunes a viernes de 9 a 12 hs, presentando fotocopia del DNI. La gestión se completa al inicio de la cursada. Las clases comienzan en marzo. En dicha sede se dictará:

Habilidades Digitales : jueves y viernes de 13 a 16 hs.

: jueves y viernes de 13 a 16 hs. Instalador y Soporte de Sistemas Informáticos : lunes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30 hs.

: lunes, miércoles y jueves de 8.30 a 11.30 hs. Operador en Informática para la Administración y Gestión : lunes y viernes de 9 a 12 hs.

: lunes y viernes de 9 a 12 hs. Promotora Comunitaria en Salud (requisito secundario completo): lunes, martes y miércoles de 8.30 a 11.30 hs.

(requisito secundario completo): lunes, martes y miércoles de 8.30 a 11.30 hs. Auxiliar en Atención al Público en Instituciones de Salud (secundario completo): lunes y miércoles de 8 a 11 hs.

(secundario completo): lunes y miércoles de 8 a 11 hs. Operador/a de Cuidados de Adultos Mayores (secundario completo): lunes, martes y miércoles de 13 a 16.30 hs.

(secundario completo): lunes, martes y miércoles de 13 a 16.30 hs. Mucama/o para Instituciones de Salud (primario completo): lunes, miércoles o viernes de 11 a 13 hs.

Finalmente, en el CIC de Burzaco (calle Alsina esquina Martín Fierro) se brindarán los talleres de Peluquería y Colorimetría, y Cocinero Profesional, entre otros.

“Continuamos ampliando la oferta de formación gratuita en los distintos barrios de nuestro distrito, fortaleciendo el acceso a capacitaciones que favorecen la inserción laboral y el desarrollo productivo local”, sostuvo Mariano Cascallares.