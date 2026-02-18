De cara al inicio escolar, avanzan las obras en la Escuela Agraria N°1 de Glew

El intendente Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Paula Eichel supervisaron los trabajos. Los detalles.

Avanzan las obras de infraestructura en la Escuela Agraria N°1. Su objetivo es mejorar las condiciones edilicias de esta importante institución educativa local de cara al inicio del ciclo lectivo.

¿Cómo se lleva adelante?

El establecimiento se ubica en Adolfo Romero 3800. El intendente Juan Fabiani; la jefa de Gabinete Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, recorrieron el lugar y supervisaron los trabajos.

Las obras incluyen la reforma y ampliación del comedor escolar, la puesta en valor de los sanitarios masculinos en la planta baja del edificio principal y la impermeabilización de la losa de la estructura central.

También se realizará la impermeabilización y reparación de la estructura del tanque de reserva de agua. A las tareas, se suma el cegado del pozo absorbente existente y la construcción de un nuevo sistema con cámara séptica.

La Escuela Agraria

Fue inaugurada en marzo de 2018 por la actual gestión municipal. Constituye un establecimiento educativo clave para la formación técnica y productiva de jóvenes brownianos.

“El crecimiento de la educación pública es una prioridad para nuestro proyecto. Estas obras apuntan a mejorar las condiciones de aprendizaje y a seguir fortaleciendo una institución que cumple un rol fundamental para el desarrollo productivo y educativo del distrito”, expresó Mariano Cascallares.