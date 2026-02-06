La capacitación permite obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos (CMA). La información.

Almirante Brown sigue acercando capacitaciones gratuitas y abrió la inscripción para un nuevo curso de manipulación segura de alimentos. Está destinado a los vecinos que desarrollen tareas vinculadas a la elaboración, comercialización o manejo de comidas.

¿Cómo será?

Se desarrollará de manera presencial y estará a cargo del equipo técnico de la Dirección de Bromatología. Cuenta con una edición mensual y un cupo de hasta 250 participantes.

El curso permite obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos (CMA), documento obligatorio establecido por el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). Tiene una validez nacional por tres años y puede renovarse una vez finalizado ese periodo.

Para obtener el certificado, se requiere asistencia obligatoria a una o dos clases que totalizan ocho horas y la aprobación de un examen escrito.

Quienes deseen inscribirse, necesitarán presentar copia del DNI de ambos lados, una foto tipo carnet de frente con fondo claro y residir en Almirante Brown.

Para anotarse, los interesados tendrán que comunicarse 0800-222-7696 de lunes a viernes, de 8 a 20 hs, y los sábados, de 9 a 13 hs. Allí recibirán toda la información correspondiente.

“Está dirigido a trabajadores de la industria alimenticia, personal de comedores escolares y auxiliares docentes, además de comerciantes, emprendedores y pequeños productores que vivan en el distrito", afirmó Mariano Cascallares.