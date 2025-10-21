Abrió “Quantic”, el primer parque de camas elásticas en Brown

Se encuentra en Boulevard Shopping de Adrogué. Pueden saltar tanto niños como adultos. Está abierto todos los días, incluyendo feriados. Conocé más.

“Quantic” desembarcó en Boulevard Shopping. Se trata de un increíble parque de camas elásticas, único en Almirante Brown. Ofrece trampolines, pileta de cubos y juegos de coordinación, todo en un ambiente con una gran puesta de luces y tecnología.

¿Cómo vivirlo?

La novedosa propuesta se encuentra en el primer piso del complejo, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 13298, Adrogué. Abre todos los días. De domingo a jueves lo hace de 12 a 21 hs; mientras que viernes, sábados y feriados, sigue siendo en el mismo horario, pero se extiende hasta las 22 hs.

Pueden ser parte de la experiencia tanto niños como adultos, sin límite de edad. El único requisito es no superar los 1.70 metros de altura. Sumado a ello, por cuestiones de seguridad, todos deberán ingresar obligatoriamente con medias antideslizantes. Estas pueden comprarse allí o bien, en caso de tener alguna de otro parque de estas características, estará la posibilidad de usar esas.

“La gente está muy feliz con el lugar y con la atención. Es un espacio donde pueden traer a los chicos a jugar y relajarse un rato. Todos salen felices”, contó Maximiliano, uno de los empleados, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Las entradas pueden adquirirse directamente en el parque o bien comprarlas online de forma anticipada, evitando así las filas o espera. Tiene un valor de $15.000 la hora.

Lo que viene

Según adelantaron desde Quantic, tienen planes de expandir el servicio sumando una cafetería para que la espera se torne más agradable. Además, esperan pronto brindar la posibilidad de festejar los cumpleaños.

“La idea es que no venga únicamente a dejar a los chicos, sino también puedan disfrutar de un lindo momento. Estamos trabajando en eso”, explicó a este medio.

Trampoline Park abrió oficialmente el pasado 4 de septiembre y ya es un éxito en la Región. “Somos los primeros en ofrecer camas elásticas en Almirante Brown y la gente ya lo está disfrutando. Es un lugar diferente, colorido y tecnológico”, concluyeron.

Para conocer más del espacio, podés acceder al Instagram de Quantic haciendo clic aquí.