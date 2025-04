Adrogué: convirtió un gimnasio de boxeo destruido en el estudio de baile de sus sueños

Indiana tiene 27 años y se animó a apostar de lleno a su proyecto. “El lugar estaba caído a pedazos. Hubo que rehacer todo de cero. Estuvimos tan a full que todavía no caí que es mi lugar”, reconoció a De Brown.

Indiana Paz Indomito es bailarina. Hace unos años, se recibió de licenciada en Relaciones Públicas. Sin embargo, nunca ejerció. Es que cuando uno nace con una pasión, aunque intente por prejuicios o mandatos dejarla de lado, siempre encuentra la forma de aflorar. Esta es la historia de esta vecina de Adrogué.

Con solo 27 años, la browniana abrió su estudio de danza en la ciudad cabecera del distrito. Si bien el lugar estaba en ruinas, su ubicación y el espacio eran perfectos. Con meses de mucho trabajo e inversión, logró reinventarlo y darle su propia impronta.

¿Cómo fue?

“India”, bautizado así en alusión a su nombre, se inauguró oficialmente el pasado martes, 1 de abril. Fue con una clase llena de sus alumnas de toda la vida, en el espacio sito en el primer piso del Club Atlético Adrogué. Este se encuentra en Seguí 886, justo en frente a la estación ferroviaria de la localidad.

En el salón funcionaba antiguamente un gimnasio de boxeo. Sus instalaciones estaban muy deterioradas y denotaban el paso del tiempo y abandono. Debido a ello, debieron realizar una reconstrucción integral que incluyó reformas en baños, techos, paredes, conexiones eléctricas y embellecimiento interior.

“Esto antes estaba caído a pedazos. Hubo que rehacer todo de cero. Fue mucho trabajo. Es más, estuvimos tan a full que todavía no caí que es mi lugar. Espero que sea lo que soñé, que crezca y tenga ese potencial que le veo”, expresó Indiana en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Y agregó: “Desde que bailo mi sueño siempre fue tener un estudio y quería que sea en Adrogué porque soy de acá. No me animaba tampoco a vivir de esto, pero me empezó a ir bien y hace ocho años que soy profesora. Ahora, quería dar un paso más”.



India

Ya completamente funcionando, el estudio brinda clases para todos los niveles y edades, desde los 3 años. Hay diferentes estilos y también propuestas que combinan la danza con ejercicios aeróbicos y fitness. No es necesario tener conocimientos previos, aunque si muchas ganas de aprender y pasarla bien.

“El baile es puro disfrute, no es como un deporte donde hay competencia. Obviamente, cuando uno arranca algo de cero cuesta, no tenés memoria. Pero hay que tener paciencia y una vez que desbloqueas esa fase después todo fluye”, aseguró a este medio.

Aquellos que quieran asistir a las clases podrán contactarse con el estudio a través de su cuenta de Instragram: @india.edanza o acercándose directamente al lugar.

El inicio de todo

Indiana jugaba al hockey y estudiaba Relaciones Públicas -carrera de la que se recibió- cuando comenzó a descubrir el arte de bailar. “Arrancó como hobbie y después me di cuenta que me gustaba, me resultaba fácil y era buena. Inició como algo secundario y, cuando me animé, me dediqué de lleno”, confió.

Con mucha preparación y manteniendo la confianza en ella misma, la browniana convirtió esa pasión en su trabajo. “Cuando habló de la danza me lleva a pensar en mis alumnas, en el disfrute, en todas cosas lindas, positivas”, concluyó.