Realizaron nuevos allanamientos y detuvieron a cuatro personas en la causa de Sur Finanzas

Están acusados de ocultar y borrar pruebas. Los detalles.

La Justicia federal ordenó 14 allanamientos y la detención de cuatro personas por la causa de Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo. Fue tras detectar un mecanismo interno orientado a eliminar pruebas y el ocultamiento en la empresa investigada por presunto lavado de activos.

¿Qué pasó?

Los operativos fueron autorizados por Luis Armella, juez federal de Lomas de Zamora, tras el pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Participaron la Policía Federal, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los detenidos son Daniela Sánchez, quien trabajaba como secretaría privada de Vallejo; el empleado de la firma Juan Soler; César Zapaia, oficial de cumplimiento antilavado; y Rolando Soloaga, jefe de choferes. Serían indagados en las próximas horas.

En la resolución, el magistrado precisó que los cuatro aprehendidos “habrían tenido un alto grado de participación en las maniobras imputadas". "A lo que se suma el poder económico y la gran cantidad de recursos del grupo empresarial Sur Finanzas. Con lo cual, entiendo se verían acrecentados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio respecto de aquéllos", continuó.

De acuerdo con la fiscal, los detenidos habrían estado involucrados en maniobras para ocultar y destruir pruebas, lo cual obstaculiza el avance del expediente judicial. Esto lo determinó luego de analizar los celulares secuestrados, donde había conversaciones para retirar computadoras, sacar dinero de sucursales de Sur Finanzas y borrar registros de las cámaras.

Previamente

Por la misma causa ya se encontraban aprehendidos con prisión domiciliaria Micaela Sánchez, tesorera de la firma, y los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los interceptaron en diciembre cuando sacaban computadoras de un galpón en Turdera.

"Nunca quise ocultar o destruir pruebas. La única respuesta que tengo a todo lo sucedido es la siguiente: yo me encontraba abocada a no perder mi puesto de trabajo y, entonces, a que la empresa continúe funcionando", señaló Sánchez en una presentación judicial.

Sobre la causa

Se puso en marcha en noviembre, a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). Se investiga un presunto lavado de dinero. Por esto, fueron allanadas todas las sucursales (incluidas las de Adrogué), sedes de la AFA y 18 clubes que tuvieron vínculo económico con Sur Finanzas.