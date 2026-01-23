Desbarataron una banda que realizaba estafas con la venta de vehículos

Realizaron allanamientos en Adrogué. ¿Qué pasó?

Tras desplegar un amplio operativo, la Policía Bonaerense desbarató a una banda que realizaba estafas con la venta de vehículos en Almirante Brown y Lomas de Zamora. En este contexto, detuvieron a cinco personas.

¿Cómo fue?

Todo comenzó tras las tareas de investigación y las pruebas aportadas por las víctimas del engaño. De esta manera, se constataron 13 fraudes cometidos por los participantes de una asociación ilícita.

Según precisaron, la banda operaba bajo la modalidad de venta de vehículos. Se debe a que engañaban a los interesados en comprarlos quedándose con el dinero que dejaban para señar o pagar la totalidad del rodado.

En ese panorama, se llevaron adelante allanamientos en dos casas ubicadas en Murature y Cervantes Saavedra, en Adrogué. También, en otras cinco viviendas situadas en las calles Revolución, el Trébol y Nazart, de Temperley, y Campoamor, de Budge.

Intervino personal policial de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes. Así detuvieron a cuatro hombres y a una mujer, todos mayores de edad.

Asimismo, incautaron varios rodados destinados a la venta. Algunos de estos son Fiat Cronos gris (dominio AE775TN), Ford Focus gris (dominio AB171NQ) y Volkswagen Gol (dominio IYE191), chasis con pedido de secuestro activo por el delito de robo de automotor solicitado por la Comisaria de Florencio Varela.

Se suman a la lista: Renault Simbol (dominio LIA748), Peugeot 206 blanco (dominio FBB-430) y Fiat Idea gris (dominio HNX788), el cual posee su vidrio trasero-luneta-dominio KPU407 con pedido de secuestro activo por el delito de robo de automotor, a solicitud de San Isidro 8va.

En tanto, los efectivos secuestraron cinco celulares de diferentes marcas y modelos, 300 dólares y documentación correspondiente a la compra y venta de vehículos.

Más herramientas

En materia de seguridad, la Comuna recordó que está potenciando las acciones para cuidar a los vecinos con la inclusión de más elementos preventivos. Algunas de estos son las cámaras de monitoreo, alarmas comunitarias, puntos y paradas seguras y la app Brown Previene.

"En Almirante Brown, seguimos profundizando las acciones preventivas y acompañando el accionar de la Policía Bonaerense para cuidar a nuestra gente”, señaló Mariano Cascallares.