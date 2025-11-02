Alerta estafa: circula un e-mail falso con multas por no haber asistido a votar

Lo advirtió la Cámara Nacional Electoral. A través de un enlace malicioso, se busca sustraer datos personales. Toda la información.

Luego de las elecciones legislativas nacionales, comenzó a circular un e-mail falso donde se solicita regularizar la situación en caso de no haber ido a votar. La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre esta nueva modalidad de estafa.

¿Cómo operan?

Según informó la Justicia, el correo apócrifo es multas@gob.ar y simula que es enviado desde la aplicación “Mi Argentina”. Desde allí, informan que se debe pagar una penalidad por no haber asistido a sufragar ingresando a un enlace malicioso. Con ello, se sustrae los datos del dispositivo de los usuarios.

“De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, corresponde una multa administrativa por inasistencia, la cual puede ser abonada o justificada en línea dentro de los próximos 3 días hábiles”, detalla el falso texto.

En este escenario, desde la Justicia Nacional Electoral comunicaron que la única manera de corroborar la situación del elector es ingresando al sitio oficial. Podés acceder haciendo clic aquí.

¿De cuánto es la multa por no haber ido a votar?

Varían entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Los valores son los siguientes:

Primera infracción: $50.

Segunda: $100.

Tercera: $200.

Cuarta: $400.

Quinta o más infracciones: $500.

La sanción se aplica a los electores que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a los comicios. Además, quienes no cumplan con este deber y no presenten una justificación válida quedarán inscritos en el Registro de Infractores.