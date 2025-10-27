Lun, 27/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2492
POLÍTICA
lunes 27 de octubre de 2025

Legislativas en Brown: ¿Quién ganó en cada localidad y cuántos vecinos participaron?


En el total distrital, la concurrencia a las urnas fue del 69,63%. Fuerza Patria ganó en 11 de las 12 localidades y en Adrogué se impuso La Libertad Avanza. Toda la información de los circuitos en la nota.

Con el 98,79% de las mesas escrutadas, el oficialismo local triunfó ampliamente en Almirante Brown, donde los vecinos debían elegir solo diputados nacionales. El Peronismo se posicionó a más de 15 puntos de La Libertad Avanza y, en Brown, obtuvo el mejor resultado de la tercera sección electoral.

Según cifras oficiales, en el distrito hubo una concurrencia a las urnas del 69,63%. Es decir, votaron 317.012 de las 455.247 personas habilitadas. En tanto, los sufragios en blanco ascendieron a 0,94%; los nulos a 2,06%; los recurridos a 0,04% y los impugnados al 0,02%. Hasta el momento, se escrutó el 98.79% de las mesas. Esto es 1.308 de un total de 1.324.

 

Localidad por localidad

Al analizar los datos, observamos que Fuerza Patria ganó en todas las ciudades del distrito, a excepción de Adrogué donde La Libertad Avanza se impuso fuertemente.

Adrogué

  • La Libertad Avanza: 53,82%
  • Fuerza Patria: 27,74%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,14%

 

José Mármol

  • Fuerza Patria: 46,26%
  • La Libertad Avanza: 36,01%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,07%

 

San José

  • Fuerza Patria: 55,15%
  • La Libertad Avanza: 28,16%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,39%

 

Rafael Calzada

  • Fuerza Patria: 52,24%
  • La Libertad Avanza: 31,24%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,48%

 

Burzaco

  • Fuerza Patria: 44,71%
  • La Libertad Avanza: 37,18%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,01%

 

Malvinas Argentinas

  • Fuerza Patria: 50,39%
  • La Libertad Avanza: 31,49%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,22%

 

 

Longchamps

  • Fuerza Patria: 49,10%
  • La Libertad Avanza: 33,72%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,19%

 

Ministro Rivadavia

  • Fuerza Patria: 53,75%
  • La Libertad Avanza: 30,87%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 4,99%

 

Glew

  • Fuerza Patria: 50,45%
  • La Libertad Avanza: 32,49%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,10%

 

Claypole

  • Fuerza Patria: 50,81%
  • La Libertad Avanza: 31,10%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,82%

 

San Francisco Solano

  • Fuerza Patria: 55,61%
  • La Libertad Avanza: 28,99%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,15%

 

San Francisco de Asís

  • Fuerza Patria: 53,99 %
  • La Libertad Avanza: 29,80%
  • Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,94%

