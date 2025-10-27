Legislativas en Brown: ¿Quién ganó en cada localidad y cuántos vecinos participaron?

En el total distrital, la concurrencia a las urnas fue del 69,63%. Fuerza Patria ganó en 11 de las 12 localidades y en Adrogué se impuso La Libertad Avanza. Toda la información de los circuitos en la nota.
Con el 98,79% de las mesas escrutadas, el oficialismo local triunfó ampliamente en Almirante Brown, donde los vecinos debían elegir solo diputados nacionales. El Peronismo se posicionó a más de 15 puntos de La Libertad Avanza y, en Brown, obtuvo el mejor resultado de la tercera sección electoral.
Según cifras oficiales, en el distrito hubo una concurrencia a las urnas del 69,63%. Es decir, votaron 317.012 de las 455.247 personas habilitadas. En tanto, los sufragios en blanco ascendieron a 0,94%; los nulos a 2,06%; los recurridos a 0,04% y los impugnados al 0,02%. Hasta el momento, se escrutó el 98.79% de las mesas. Esto es 1.308 de un total de 1.324.
Localidad por localidad
Al analizar los datos, observamos que Fuerza Patria ganó en todas las ciudades del distrito, a excepción de Adrogué donde La Libertad Avanza se impuso fuertemente.
🗳️Con el 49%, Fuerza Patria se impuso contundentemente en Brown 👇 #Elecciones2025 #Brownvota https://t.co/O6P5hXFxFp
— Noticias De Brown (@debrownweb) October 27, 2025