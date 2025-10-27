Legislativas en Brown: ¿Quién ganó en cada localidad y cuántos vecinos participaron?

En el total distrital, la concurrencia a las urnas fue del 69,63%. Fuerza Patria ganó en 11 de las 12 localidades y en Adrogué se impuso La Libertad Avanza. Toda la información de los circuitos en la nota.

Con el 98,79% de las mesas escrutadas, el oficialismo local triunfó ampliamente en Almirante Brown, donde los vecinos debían elegir solo diputados nacionales. El Peronismo se posicionó a más de 15 puntos de La Libertad Avanza y, en Brown, obtuvo el mejor resultado de la tercera sección electoral.

Según cifras oficiales, en el distrito hubo una concurrencia a las urnas del 69,63%. Es decir, votaron 317.012 de las 455.247 personas habilitadas. En tanto, los sufragios en blanco ascendieron a 0,94%; los nulos a 2,06%; los recurridos a 0,04% y los impugnados al 0,02%. Hasta el momento, se escrutó el 98.79% de las mesas. Esto es 1.308 de un total de 1.324.

Localidad por localidad

Al analizar los datos, observamos que Fuerza Patria ganó en todas las ciudades del distrito, a excepción de Adrogué donde La Libertad Avanza se impuso fuertemente.

Adrogué

La Libertad Avanza : 53,82%

: 53,82% Fuerza Patria : 27,74%

: 27,74% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,14%

José Mármol

Fuerza Patria : 46,26%

: 46,26% La Libertad Avanza : 36,01%

: 36,01% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,07%

San José

Fuerza Patria : 55,15%

: 55,15% La Libertad Avanza : 28,16%

: 28,16% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,39%

Rafael Calzada

Fuerza Patria : 52,24%

: 52,24% La Libertad Avanza : 31,24%

: 31,24% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,48%

Burzaco

Fuerza Patria : 44,71%

: 44,71% La Libertad Avanza : 37,18%

: 37,18% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,01%

Malvinas Argentinas

Fuerza Patria : 50,39%

: 50,39% La Libertad Avanza : 31,49%

: 31,49% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,22%

Longchamps

Fuerza Patria : 49,10%

: 49,10% La Libertad Avanza : 33,72%

: 33,72% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,19%

Ministro Rivadavia

Fuerza Patria : 53,75%

: 53,75% La Libertad Avanza : 30,87%

: 30,87% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 4,99%

Glew

Fuerza Patria : 50,45%

: 50,45% La Libertad Avanza : 32,49%

: 32,49% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 6,10%

Claypole

Fuerza Patria : 50,81%

: 50,81% La Libertad Avanza : 31,10%

: 31,10% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,82%

San Francisco Solano

Fuerza Patria : 55,61%

: 55,61% La Libertad Avanza : 28,99%

: 28,99% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,15%

San Francisco de Asís

Fuerza Patria : 53,99 %

: 53,99 % La Libertad Avanza : 29,80%

: 29,80% Fte de Izq. y de Trabajadores – Unidad: 5,94%