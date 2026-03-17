Alerta por lluvias en Brown: ¿Cómo actuar para prevenir inconvenientes?

El temporal se extenderá durante toda la jornada. Desde Defensa Civil emitieron una serie de consejos. Los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para la Región. Ante este escenario, Almirante Brown difundió varias recomendaciones para prevenir inconvenientes ante las lluvias.

¿Cuáles son?

Desde el área de Defensa Civil indicaron los siguientes consejos:

No sacar la basura ni elementos a la calle

Retirar de balcones y ventanas aquellos objetos que puedan volarse por el viento

de aquellos que puedan por el viento Evitar transitar por calles que se encuentren inundadas

transitar por que se encuentren Circular despacio con las luces encendidas y el cinturón de seguridad colocado

con las y el de seguridad colocado No tocar postes, cajas de luz o cables.

Ante cualquier emergencia, los vecinos podrán comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM) al 147 o al también al 4238-2595.

¿Cómo seguirá el clima?

En las últimas horas, el SMN anticipó lluvias y tormentas fuertes para este martes 17, seguidas de un descenso de la temperatura y estabilidad progresiva hasta el domingo.

El tiempo tenderán a mejorar desde este miércoles 18, con nubosidad variable y ausencia de precipitaciones hasta la noche del sábado.