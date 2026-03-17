Alerta por lluvias en Brown: ¿Cómo actuar para prevenir inconvenientes?

El temporal se extenderá durante toda la jornada. Desde Defensa Civil emitieron una serie de consejos. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para la Región. Ante este escenario, Almirante Brown difundió varias recomendaciones para prevenir inconvenientes ante las lluvias.
Desde el área de Defensa Civil indicaron los siguientes consejos:
Ante cualquier emergencia, los vecinos podrán comunicarse con el Centro de Operaciones Municipal (COM) al 147 o al también al 4238-2595.
En las últimas horas, el SMN anticipó lluvias y tormentas fuertes para este martes 17, seguidas de un descenso de la temperatura y estabilidad progresiva hasta el domingo.
El tiempo tenderán a mejorar desde este miércoles 18, con nubosidad variable y ausencia de precipitaciones hasta la noche del sábado.