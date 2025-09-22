Tormenta en Brown: voló el cartel de un supermercado y el techo de una casa

También cayeron árboles y se desprendieron cables de alta tensión. Se desplegaron diferentes operativos para paliar los destrozos. Mirá las imágenes.

La primavera llegó con un fuerte temporal que azotó la Región y provocó serias secuelas. Almirante Brown fue una de las zonas afectadas por las fuertes lluvias del fin de semana.

¿Cómo fue?

Las precipitaciones llegaron al distrito minutos antes de las 21 hs del sábado, 20 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional ya había anunciado una alerta naranja con probabilidad de granizo. Esta se extendió, en algunas zonas, hasta la madrugada del domingo.

En pocos minutos, la intensidad del agua y las intensas ráfagas dejaron en el distrito voladuras de techos, árboles caídos -uno de ellos sobre un auto- y destrucciones. Sumado a ello, hubo desprendimientos de cables de alta tensión y se voló un cartel publicitario de una cadena de supermercados.

Para paliar las consecuencias del temporal, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegaron varios operativos, utilizando equipos específicos, en diferentes localidades. Además, participaron personal del área de Defensa Civil y cuadrillas de la empresa Edesur.