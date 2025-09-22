Lun, 22/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2457
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
lunes 22 de septiembre de 2025

Tormenta en Brown: voló el cartel de un supermercado y el techo de una casa


También cayeron árboles y se desprendieron cables de alta tensión. Se desplegaron diferentes operativos para paliar los destrozos. Mirá las imágenes.

La primavera llegó con un fuerte temporal que azotó la Región y provocó serias secuelas. Almirante Brown fue una de las zonas afectadas por las fuertes lluvias del fin de semana.

¿Cómo fue?

Las precipitaciones llegaron al distrito minutos antes de las 21 hs del sábado, 20 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional ya había anunciado una alerta naranja con probabilidad de granizo. Esta se extendió, en algunas zonas, hasta la madrugada del domingo.

En pocos minutos, la intensidad del agua y las intensas ráfagas dejaron en el distrito voladuras de techos, árboles caídos -uno de ellos sobre un auto- y destrucciones. Sumado a ello, hubo desprendimientos de cables de alta tensión y se voló un cartel publicitario de una cadena de supermercados.

Para paliar las consecuencias del temporal, Bomberos Voluntarios Almirante Brown desplegaron varios operativos, utilizando equipos específicos, en diferentes localidades. Además, participaron personal del área de Defensa Civil y cuadrillas de la empresa Edesur.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram