Allanaron una financiera de Adrogué por el caso ANDIS

Se trata de Sur Finanzas. Según trascendió, los efectivos estuvieron varias horas y se llevaron la documentación de interés sobre las transferencias. Los detalles.

Tras la investigación del caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Policía allanó la sede de Sur Finanzas del centro de Adrogué. Se trata de la empresa liderada por Ariel Vallejo, un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

¿Qué pasó?

La compañía no es investigada por el caso de la agencia, sino que se secuestró información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados. La Justicia busca reconstruir así la ruta de esta plata.

En este sentido, el dictamen del fiscal Franco Picardi estuvo acompañado por un comprobante de una transferencia de "Neblockchain", la empresa que fue renombrada como Sur Finanzas PSP.

En este marco, los oficiales realizaron el operativo en la sede ubicada en Seguí al 700. Este comenzó este martes por la tarde y terminó pasadas las 21 horas. Según trascendió, los efectivos se llevaron la documentación de interés sobre las transacciones.

En la mira

Si bien Vallejo no está mencionado en el expediente ANDIS, Sur Finanzas PSP pudo haber sido utilizado para movilizar fondos. Por otro lado, el empresario está siendo investigado por presunto lavado de dinero. Esta causa se se originó por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia. Es por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

La empresa Sur Finanzas está vinculada a diferentes equipos del fútbol argentino, entre los que se encuentran: Racing, Banfield, Barracas (el club de Tapia), Platense, Los Andes, Atlanta y Temperley, entre otros.