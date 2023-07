Almendra se despidió de Boca y jugará en Racing

El mediocampista oriundo de Solano ya pasó la revisión médica y en los próximos días se entrenará en el club de Avellaneda. Más información.

El browniano Agustín Almendra se despidió de Boca Juniors a través de un posteo en sus redes oficiales. El mediocampista culminó su contrato con el conjunto de La Ribera y se convirtió en nuevo jugador de Racing de Avellaneda donde será dirigido por su excompañero, Fernando Gago. Firmó por cuatro años.

El oriundo de San Francisco Solano no terminó de la mejor manera su vínculo con el "Xeneize". Es que era considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino y problemas extrafutbolísticos hicieron que nunca pueda terminar de explotar al máximo sus capacidades.

"Hoy me encuentro en el momento de despedirme del club que ha sido mi hogar, el lugar donde crecí como jugador y, lo más importante, como persona. Aunque esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción", explicó en la publicación.

Su paso por Boca Juniors

Debutó el 15 de abril de 2018 en una derrota 1-0 ante Independiente. De ahí en más su carrera no paró de crecer y hasta formó parte de la Selección Argentina Sub 20 en el Torneo L'Alcudia, donde fue subcampeón y en la Copa del Mundo de la categoría.

Los inconvenientes comenzaron en 2020 cuando demoró en su reincorporación a los entrenamientos tras sufrir Covid y hasta admitió haber pensado en dejar la actividad. Luego, pidió ser transferido, pero la institución no aceptó ninguna oferta.

Sin embargo, el detonante fue cuando el mediocampista insultó a Sebastián Battaglia, en ese entonces DT. Esto hizo que el browniano sea separado del plantel.

En su paso por el "Azul y oro", el deportista disputó un total de 69 encuentros en los cuales anotó 6 goles y dio 4 asistencias. Su último partido fue en febrero de 2022 frente a Rosario Central, donde apenas sumó ocho minutos.

"Quiero disculparme con los hinchas, ya que en ocasiones cometí errores, pero me voy de este club con los mejores recuerdos. Los verdaderos Hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria. De corazón, muchas gracias a todos los bosteros", cerró el comunicado.