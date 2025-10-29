Almirante Brown, el segundo Municipio de la Provincia donde Fuerza Patria obtuvo mayor diferencial de votos

Así lo indican los datos oficiales de la elección legislativa nacional. Entre ellos, se destaca la información sobre cuáles fueron los distritos bonaerenses en los que Fuerza Patria terminó obteniendo mayor diferencial de votos pese al triunfo final de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Los detalles.

Ese ranking que ya comenzó a circular por los despachos oficiales bonaerenses coloca a La Matanza, al mando de Fernando Espinoza, como el Municipio con mayor diferencial a favor tanto en el Conurbano como en toda la Provincia. Sumaron 110.182 sufragios los que le aportó finalmente a Fuerza Patria como diferencial en el recuento final de los votos.

En segundo lugar, se ubicó otro distrito de la Tercera Sección Electoral: Almirante Brown, conducido por Mariano Cascallares, que logró un diferencial de 47.566 entre las voluntades que cosecharon las dos fuerzas principales. En ese distrito FP obtuvo 150.981 votos, en la sumatoria de sus doce localidades.

Detrás, en tercer término, quedó Lomas de Zamora, que gobierna Federico Otermín que logró un diferencial de 46.3982 votos. Así se conformó el podio de los tres primeros distritos de toda la provincia de Buenos Aires que más diferencia de voluntades lograron este domingo electoral.

El cuarto lugar fue para Florencio Varela donde Fuerza Patria obtuvo 111.464 sufragios y una diferencia de 44.934 votos en favor del oficialismo local. Y en quinto término aparece un distrito de la Primer Sección Electoral: Merlo con 129.170 votos para Fuerza Patria y un diferencial de 30.320 voluntades a favor de FP.

Moreno (diferencial de 37.752 votos); Malvinas Argentinas (29.940 voluntades de diferencial); y José C Paz (27.885 de diferencial) terminaron ocupando el sexto, séptimo y octavo puesto de ese ranking.