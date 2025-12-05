Almirante Brown reclamó a Edesur por los reiterados cortes en Mármol

Desde el Municipio advirtieron que no obtuvieron respuestas del ENRE. Conocé más.

Ante los reiterados cortes de luz en José Mármol y otras localidades brownianas, el Municipio se reunió con autoridades de la empresa Edesur. Durante el encuentro, reclamó soluciones concretas frente a los problemas en el suministro que vienen padeciendo los vecinos.

¿Cómo fue?

Desde la Comuna informaron que “ante la falta de respuestas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le exigieron a Edesur que adopte medidas urgentes para garantizar la prestación".

“Convocamos a la empresa para reclamarle por el lamentable servicio a nuestros vecinos de José Mármol", indicó Mariano Cascallares, presente en la reunión.

¿Dónde dirigirse?

Los brownianos afectados podrán acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor local. Esta funciona en Junín Sur 1246, Burzaco. Otras opciones son comunicarse al 11 6960 2391 o enviar un mail a defensaconsumidor@brown.gob.ar.

“A partir del accionar de Defensa del Consumidor se lograron bonificaciones por servicios no prestados a usuarios que registraron el reclamo por los cortes en el suministro eléctrico, además de resarcimientos por daños ocasionados”, informaron.