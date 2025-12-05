Almirante Brown reclamó a Edesur por los reiterados cortes en Mármol

Desde el Municipio advirtieron que no obtuvieron respuestas del ENRE. Conocé más.
Ante los reiterados cortes de luz en José Mármol y otras localidades brownianas, el Municipio se reunió con autoridades de la empresa Edesur. Durante el encuentro, reclamó soluciones concretas frente a los problemas en el suministro que vienen padeciendo los vecinos.
Desde la Comuna informaron que “ante la falta de respuestas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le exigieron a Edesur que adopte medidas urgentes para garantizar la prestación".
“Convocamos a la empresa para reclamarle por el lamentable servicio a nuestros vecinos de José Mármol", indicó Mariano Cascallares, presente en la reunión.
Los brownianos afectados podrán acercarse a la Oficina de Defensa del Consumidor local. Esta funciona en Junín Sur 1246, Burzaco. Otras opciones son comunicarse al 11 6960 2391 o enviar un mail a defensaconsumidor@brown.gob.ar.
“A partir del accionar de Defensa del Consumidor se lograron bonificaciones por servicios no prestados a usuarios que registraron el reclamo por los cortes en el suministro eléctrico, además de resarcimientos por daños ocasionados”, informaron.
🔥Terror en Adrogué: denuncian que es la tercera vez que estalla un transformador 👇https://t.co/VxPH4OokJC
— Noticias De Brown (@debrownweb) November 21, 2025