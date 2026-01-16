Ámbar, la pequeña vecina de Claypole que brilla en calle Corrientes

Con 12 años, se prepara para debutar en el mega musical “Annie”. Ya compartió escenario con Agustín "Rada" y Angela Leiva en School of Rock. Su historia.

Ámbar Rodríguez tiene apenas 12 años y su nombre ya suena fuerte en los escenarios más importantes del país. La vecina de Claypole fue parte del elenco protagónico del musical “School of Rock” en el Teatro Gran Rex y ahora se prepara para brillar en “Annie” bajo la producción de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich.

Talento y mucha preparación

Con dos años, la browniana dio sus primeros pasos en el mundo artístico cuando fue elegida, entre cientos de nenes para realizar su primera publicidad. A partir de ahí, comenzó a ser la cara de reconocidas marcas como llolay, La Serenísima, Unicenter, Cablevisión, Fibertel y Arcor, entre otras.

Ese fue el inicio de un camino que no se detuvo. Comenzó danza a los cinco años en Banfield y, más tarde, su talento la llevó a audicionar para la Fundación Julio Bocca. Allí obtuvo una beca y formó parte del programa durante un año.

El gran salto llegó en el 2024 cuando, tras un exigente proceso de entrenamiento, fue seleccionada para formar parte del musical “School of Rock”, en el Teatro Gran Rex. Allí interpretó a Summer, uno de los roles protagónicos.

La megaproducción dirigida por Ariel Del Mastro fue encabezada por Agustín “Rada” Aristarán y Ángela Leiva. Contó con un elenco de 39 chicos, música en vivo y pegadizas canciones.

En paralelo a su carrera teatral, Ámbar sigue perfeccionándose en baile en Rafael Calzada. Además, estudia actuación y participó en varios cortometrajes. Uno de ellos fue “Nada de flores”, realizado por la FADU, premiado y proyectado en salas de cine de la calle Lavalle. Su último trabajo audiovisual fue “En cinco minutos vuelvo”, rodado en 2025 y próximo a estrenarse.

Su nuevo desafío

A fines del año pasado, la browniana volvió a audicionar, esta vez para el prometedor musical “Annie”, producción encabezada por Nico Vázquez y Gustavo Yankelevich. Nuevamente fue elegida y hoy integra el elenco oficial como una de las huérfanas.

Luego de una preparación exigente, en las próximas semanas comenzará con los ensayos de cara al estreno previsto para marzo próximo en el Teatro Broadway.

Apostando a los sueños

En medio de una carrera en ascenso, Julieta, madre de Ámbar, destacó no solo el talento de su hija, sino también el esfuerzo que implica formarse y acompañar estos procesos. “Siempre trato de motivar a las mamás que se me acercan o me escriben. Sabemos que es una inversión, un esfuerzo muy grande que hacemos los papás para estar con ellos mientras están en los rodajes de muchas horas”, resaltó a De Brown.

Y concluyó: “Por eso tratamos de impulsar, desde nuestro pequeño lugar, para que los adolescentes puedan hacer actividades, se invierta un poco más en el arte y estén motivados en lograr esos sueños que piensan que son inalcanzables”.