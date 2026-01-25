Dom, 25/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2582
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
SOCIEDAD
domingo 25 de enero de 2026

Ante las altas temperaturas, el Oñativia lanzó una serie de consejos para mantenerse hidratado


Beber agua pese a no tener sed es uno de los puntos más importantes. Los detalles.

Con las altas temperaturas durante el verano, se vuelve fundamental adoptar el hábito de beber agua para cuidar la salud. En esa línea, el hospital Oñativia de Rafael Calzada lanzó una serie de claves para mantenerse hidratado.

¿Cuáles son?

  • Evitar consumir bebidas alcohólica y azucaradas, como las gaseosas o jugos comerciales
  • Tomar agua con mayor frecuencia y no esperar a tener sed: para facilitarlo, se puede mantener cerca una botella o jarra
  • Disminuir el consumo de infusiones calientes
  • Las bebidas recomendadas son el agua segura, aguas saborizadas caseras y los licuados o jugos caseros de fruta. Esto ayuda al cuerpo a regular la temperatura y a prevenir golpes de calor, cansancio y deshidratación. Si bien es importante hacerlo en cualquier momento del año, con las altas temperaturas es aún más necesario el consumo de agua.

Asimismo, desde el Oñativia indicaron que los signos de deshidratación son:

  • Sed intensa
  • Debilidad
  • Mareos
  • Sequedad en la boca
  • Orina de color intenso o fuerte olor

En caso de malestar, recomendaron trasladarse a un lugar fresco y la sombra, refrescarse o hidratarse. Si el malestar persiste, consultar centro de salud u hospital cercano.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram