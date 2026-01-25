Ante las altas temperaturas, el Oñativia lanzó una serie de consejos para mantenerse hidratado

Beber agua pese a no tener sed es uno de los puntos más importantes. Los detalles.

Con las altas temperaturas durante el verano, se vuelve fundamental adoptar el hábito de beber agua para cuidar la salud. En esa línea, el hospital Oñativia de Rafael Calzada lanzó una serie de claves para mantenerse hidratado.

¿Cuáles son?

Evitar consumir bebidas alcohólicas y azucaradas, como las gaseosas o jugos comerciales

Tomar agua con mayor frecuencia y no esperar a tener sed: para facilitarlo, se puede mantener cerca una botella o jarra

Disminuir el consumo de infusiones calientes

el consumo de Las bebidas recomendadas son el agua segura, aguas saborizadas caseras y los licuados o jugos caseros de fruta. Esto ayuda al cuerpo a regular la temperatura y a prevenir golpes de calor, cansancio y deshidratación. Si bien es importante hacerlo en cualquier momento del año, con las altas temperaturas es aún más necesario el consumo de agua.

Asimismo, desde el Oñativia indicaron que los signos de deshidratación son:

Sed intensa

Debilidad

Mareos

Sequedad en la boca

Orina de color intenso o fuerte olor

En caso de malestar, recomendaron trasladarse a un lugar fresco y la sombra, refrescarse o hidratarse. Si el malestar persiste, consultar centro de salud u hospital cercano.