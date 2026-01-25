Ante las altas temperaturas, el Oñativia lanzó una serie de consejos para mantenerse hidratado

Beber agua pese a no tener sed es uno de los puntos más importantes. Los detalles.
Con las altas temperaturas durante el verano, se vuelve fundamental adoptar el hábito de beber agua para cuidar la salud. En esa línea, el hospital Oñativia de Rafael Calzada lanzó una serie de claves para mantenerse hidratado.
Asimismo, desde el Oñativia indicaron que los signos de deshidratación son:
En caso de malestar, recomendaron trasladarse a un lugar fresco y la sombra, refrescarse o hidratarse. Si el malestar persiste, consultar centro de salud u hospital cercano.
