Vie, 09/01/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2566
SOCIEDAD
viernes 9 de enero de 2026

Llegó la "mosca negra", el insecto que muerde y provoca dolorosas heridas


Causa manchas rojas, inflamación y hasta fiebre. ¿Cómo prevenirlo?

Con la llegada del calor y las lluvias, el AMBA se convirtió en un escenario ideal para la aparición barigüí, conocido también como "mosca negra" o "jején". La particularidad de este insecto es que muerde en vez de picar. Esto deja marcas dolorosas, molestia intensa y aumenta el riesgo de infecciones.

 

¿Por qué?

El barigüí pertenece al grupo de los simúlidos, insectos voladores que son parientes de mosquitos y tábanos. Según especialistas, es la hembra la que utiliza sus garras para cortar la piel provocando una herida superficial y extrayendo la sangre que brota.

La mordedura de este espécimen deja manchas rojas, heridas costrosas y, en algunos casos, inflamación y fiebre. Puede provocar además dolor inmediato que puede durar varios días, picazón intensa, enrojecimiento e hinchazón y reacciones alérgicas severas. Este panorama empeora si la persona se rasca. Es que puede introducir patógenos presentes en las manos o uñas.

¿Cómo prevenir?

Muchas estrategias tradicionales, como las fumigaciones, resultan ineficaces frente a esta especie ya que no se crían en aguas estancadas o charcos, sino que se desarrollan en aguas con buena corriente y bien oxigenada. Si bien, este insecto está presente de manera constante en el ambiente, su proliferación se intensifica con lluvias y crecidas de ríos.

Ante ello, especialistas recomiendan:

  • Utilizar repelente de insectos
  • Usar ropa clara, de manga larga y pantalones largos
  • Evitar permanecer cerca de ríos, arroyos o zonas con agua corriente durante los momentos de mayor actividad
  • Colocar mosquiteros en puertas y ventanas
  • Mantener los ambientes limpios, ventilados y sin acumulación de humedad.

