Ante su gente, Claypole intentará avanzar a las semifinales

Recibirá hoy, domingo 19 de octubre, a Cañuelas. La previa aquí.

Tras quedarse con el primer capítulo, Claypole intentará cerrar la serie como local. En esa línea, recibirá hoy, domingo 19 de octubre, a Cañuelas por el partido de vuelta de los cuartos del Reducido por el último cupo a la Copa Argentina.

El duelo se llevará adelante desde las 15:30 hs, en el Rodolfo Vicente Capocasa. El árbitro Matías Ansede fue designado para impartir justicia.

La primera prueba

En el partido de ida fue para el “Tambero”, que se impuso 2-1 en el estadio Jorge Alfredo Arín. El equipo de Roque Drago se puso en ventaja a los 34 minutos por medio de Rodrigo Campanelli, mientras que el local se quedó con uno menos en el cierre del primer tiempo.

Cañuelas pudo empatarlo en el comienzo del complemento, pero Marcos Giménez falló un penal. A los 72', Juan Cruz Iglesias estiró la diferencia para Claypole. Sobre el cierre, Renzo De Mario decretó el 2-1 definitivo de cabeza.