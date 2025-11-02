Ante un rival directo, San Martín va por un triunfo que lo acerque al Reducido

Recibirá hoy, sábado 1 de noviembre, a Villa San Carlos. ¿A qué hora?

Con la ilusión latente de meterse en el Reducido, San Martín de Burzaco aprovechó la semana de descanso para ajustar detalles de cara a las últimas tres fechas del torneo, en las cuales está prácticamente obligado a ganar. En esa línea, esta tarde tendrá un duelo directo para sus aspiraciones.

La primera de las finales la disputará hoy, sábado 1 de noviembre, cuando reciba a Villa San Carlos, que hoy sería el último clasificado a luchar por el segundo ascenso. El encuentro será a las 15:30 hs y estará arbitrado por Gabriel Gutiérrez.

¿Cómo llegan?

El “Azul” viene de sufrir una dura goleada por 4-1 ante Real Pilar, resultado que lo dejó a cinco puntos del Reducido. No obstante, los equipos que pelean el torneo están dentro de esta zona, por lo cual se liberarían más cupos dependiendo el campeón y si se abren más chances.

Para las últimas tres fechas, el entrenador Federico Scurnik tendrá una baja sensible. Se debe a que Luis Geneiro sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. El lateral será operado en los próximos días.

Villa San Carlos, por su parte, está en lo que por ahora es la última plaza para entrar al Reducido. En la fecha pasada, perdió 2-1 frente a Sacachispas y lleva cuatro fechas sin triunfos (dos empates y dos caídas).