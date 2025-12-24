Ante una emergencia en las Fiestas, ¿cuáles son los teléfonos de asistencia en Brown?

Habrá servicios que permanecerán activos y otros con esquema especial. Los detalles.

Como es habitual cada año, Almirante Brown recordó cuáles serán los servicios que brindará a los vecinos durante las Fiestas. De este modo, difundió los números de teléfonos donde comunicarse ante una emergencia.

¿Cómo funcionará?

En Navidad la recolección de residuos funcionará con un esquema especial. Los camiones circularán con normalidad este miércoles 24 por la mañana, mientras que el jueves 25 no lo harán. El viernes 26, en tanto, el recorrido será el habitual.

Asimismo, se recordó que el Centro de Operaciones Municipal (COM) trabajará como siempre a través de las líneas telefónicas 2206-1300 y 147. Desde allí, se coordinará la respuesta ante urgencia junto a las áreas de Seguridad y Defensa Civil.

También permanecerán activos los siguientes servicios:

Emergencias Médicas 107 AB: 2206-1302

Bomberos Voluntarios de Almirante Brown: 4294-2222

Bomberos Voluntarios de Glew: (02224) 420111

Aplicación “Brown Previene”

Al respecto, Mariano Cascallares destacó: “Durante las fiestas de fin de año trabajaremos de manera coordinada desde el COM para cuidar a nuestros vecinos y brindar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia, con la participación de la Policía, los Bomberos, Defensa Civil y el servicio 107 AB”.

Desde la Comuna

En las últimas horas, el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Seguridad, Martín Borsetti, mantuvieron una reunión de trabajo en el COM. Fue para coordinar la tarea de todos los equipos que continuarán brindando servicios durante las Fiestas.

En este marco, desde el Municipio reiteraron la recomendación de no conducir en caso de haber consumido alcohol. Asimismo, se intensificarán los controles vinculados a la venta de pirotecnia sonora.