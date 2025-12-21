Más de 2 mil deportistas participaron del cierre anual de actividades en Ministro Rivadavia

Fue en el Polideportivo Municipal. Incluyó actividades y partidos de vóley, hockey y handball. Asistieron Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani. La información.

Más de dos mil deportistas formaron parte del cierre anual del programa de Deporte Descentralizado, en Ministro Rivadavia. Se trata de una iniciativa que durante el año convocó a miles de vecinos.

La jornada

Se realizó en el Polideportivo de la localidad, ubicado en el cruce de 25 de Mayo y Quiroga. Incluyó actividades y partidos de vóley, hockey y handball. Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani asistieron al encuentro.

En ese marco también se disputaron las finales del Torneo Regional de Vóley. Contó con la participación de más de 800 jugadores de instituciones de la Región. Entre ellos, el Club Castelli, Círculo Social Longchamps, Sociedad Italiana de Glew, Atlético Longchamps e Independiente de Burzaco. Sumado al Club Güemes, Claypole, 13 de Julio, Brown de Adrogué, Ateneo de Calzada y Pueyrredón, entre otros.

Para finalizar la jornada las autoridades mantuvieron un encuentro con el presidente del Continente Americano Gran Master, Osvaldo Ríos Rivero, a quien se le entregó la ordenanza que declara de interés municipal su trayectoria deportiva.

En el mismo acto, Mariano Cascallares fue distinguido con el título honorífico de Cuarto Dan ITF, el máximo reconocimiento internacional otorgado a autoridades gubernamentales.

Asimismo, desde el equipo municipal local también destacaron el histórico logro del año, cuando el distrito se ubicó en el segundo lugar del podio de los Juegos Bonaerenses 2025. Estos se disputaron en Mar del Plata en octubre.

“Seguimos fortaleciendo el deporte como una herramienta de inclusión y encuentro, acercando propuestas gratuitas para que más chicos puedan desarrollarse”, sostuvo Cascallares.

Siguiendo la misma línea, el intendente interino Juan Fabiani remarcó: “Este cierre anual refleja el trabajo sostenido que venimos realizando durante todo el año”.