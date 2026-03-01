Antes del inicio de clases, realizaron refacciones y mantenimiento en escuelas de Brown

Fue en jardines, establecimientos primarios y secundarios. Todos los detalles.

En la previa del inicio de clases, se llevó adelante este sábado una nueva jornada de mantenimiento, pintura y refacciones en escuelas del distrito. Fue impulsada por el Municipio, el Consejo Escolar, las cooperadoras y las comunidades educativas.

¿Cómo fue?

Según indicaron desde la Comuna, la tarea se extendió en jardines y establecimientos primarios y secundarios. Se sumaron a los trabajos realizados durante todo febrero y a la entrega de mobiliario en Almirante Brown.

Los mismo se concretaron en el jardín N° 949 de San José; 924 de Longchamps y 939 de Malvinas Argentinas. También en la primaria N° 67 de Claypole; 49 de Glew; 65 de Don Orione, 28 de Burzaco y 8 de Ministro Rivadavia.

Se sumaron las secundaria N° 28 de Rafael Calzada; 30 de Don Orione; 21 de Malvinas Argentinas; la Escuela de Educación Especial 506 de José Mármol y el CFI N° 1 de Adrogué.

“Otro sábado de trabajo intenso en las escuelas brownianas antes del inicio de clases. Permanentemente construimos y habilitamos nuevos establecimientos educativos (ya abrimos 55). A eso agregamos trabajos de refacción y mantenimiento que son tan necesarios”, indicó Mariano Cascallares.

En este marco, dijeron presente supervisando las tareas el intendente Juan Fabiani; la jefa de Gabinete local, Paula Eichel; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko y el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars.

Seguir adelante

Este tipo de jornadas se llevan adelante todos los años durante febrero. Se trata de una tarea conjunta entre el Municipio, el Consejo Escolar, las autoridades, cooperadoras y equipos de cada establecimiento educativo, además de instituciones intermedias y la militancia local.