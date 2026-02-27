Entregan mobiliario a escuelas de Brown

Según indicaron desde la Comuna, en los próximos días se continuará otorgando equipamiento escolar en más establecimientos. Los detalles.

A días del inicio del ciclo lectivo, se realizó la entrega de 450 mesas y 900 sillas destinadas a instituciones educativas de distintos niveles y modalidades del distrito.

¿Cuáles fueron?

Lo concretó el Municipio en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En esta etapa se distribuyeron 30 aulas completas. Cada una integrada por su mobiliario, además de escritorios para dependencias administrativas y armarios.

Entre los establecimientos alcanzados se encuentran las primarias N° 15 y 76 de San José; las secundarias N°1, 7, 73 y 82 de Glew; la N° 34 y N° 71 de Rafael Calzada; y la N° 11 de Adrogué.

También recibieron mobiliario las escuelas medias N° 38 de Burzaco; N° 33 de Malvinas Argentinas; el Centro de Educación Física N° 56 de Don Orione; y una secundaria de Longchamps.

Apostando a más

Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local indicaron que en los próximos días se continuará avanzando con la entrega de equipamiento escolar en más establecimientos del partido.

“Seguimos adelante gracias al trabajo y apoyo del Gobierno Provincial, con el objetivo de fortalecer nuestra educación pública inclusiva y de calidad”, indicó Mariano Cascallares.

En este sentido, desde la Comuna remarcaron que en los últimos años se llevó adelante el equipamiento integral de las instituciones educativas locales. Además, se inauguraron 55 edificios de todos los niveles y modalidades.