Apertura de sesiones ordinarias en Almirante Brown

El acto se llevará a cabo hoy en la Casa de la Cultura con el mensaje del intendente Juan Fabiani. Conocé los detalles.

El intendente de Almirante de Brown, Juan José Fabiani y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, encabezarán este mediodía la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del legislativo local. Del acto participarán a utoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de instituciones, vecinos y militantes.

¿Cómo será?

La ceremonia está pautada para las 9.30 hs. Tendrá como escenario la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224, en la localidad cabecera del distrito.

Como es habitual en este tipo de actos, el intendente a cargo realizará un balance del trabajo realizado durante el último año de gestión en las distintas áreas del gobierno municipal.

Además, se espera que adelante los principales ejes de trabajo para este 2026 y anuncie nuevas obras, programas e iniciativas que el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante para su tratamiento.

En este sentido, la apertura de sesiones marca formalmente el inicio del período legislativo en el distrito y define buena parte de la agenda política y de gestión para los próximos meses.